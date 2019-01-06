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Абэ заявил о выгоде мирного договора Японии и России для США 

Газета.Ru + ещё 66 1 час назад
Фото: РИА Новости
Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что мирный договор с Россией будет выгоден и Соединенным Штатам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.
По его словам, между Японией и США заключен договор о безопасности.
"Заключение мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности. Я считаю, что это станет плюсом и для США", — сказал Абэ.
Он добавил, что в настоящее время на четырех Курильских островах живут россияне, но территориальная проблема продолжит существовать, пока часть их не перейдет к японской стороне.
Ранее Абэ заявил о "решающем моменте" в обсуждении мирного договора с Россией.
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В мире , Азия , Синдзо Абэ , ИТАР-ТАСС , США , Япония
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