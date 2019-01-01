Новый год по-киевски: «вернуть Донбасс и Крым»

Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал вернуть Донбасс и Крым

Президент Украины Петр Порошенко в своем новогоднем поздравлении пообещал вернуть Донбасс и Крым с тем, чтобы вся украинская семья «воссоединилась за одним столом». Обращаясь к жителям Крыма и Донбасса, Порошенко призвал объединиться, потому что «в единстве сила народа». Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины ведут воздушную разведку в направлении Горловки , используя беспилотные летательные аппараты.

Президент Украины Петр Порошенко в своем новогоднем поздравлении пообещал вернуть Донбасс и Крым с тем, чтобы вся украинская семья «воссоединилась за одним столом».

«Обращаюсь к миллионам соотечественников в Крыму и по ту сторону Донбасса. Мы обязательно вернемся к вам с миром, какой бы длинной ни была дорога. Наша семья непременно воссоединится за столом, за которым Новый год встречают по киевскому времени», — сказал украинский лидер.

Обращаясь к жителям Крыма и Донбасса, Порошенко отметил, что Украина «ничего не хочет больше, чем мира» и призвал украинцев объединиться, потому что «в единстве сила народа», передает ФАН.

Накануне правительство России увеличило срок временного пребывания в стране для украинцев проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно документу, временный срок пребывания на территории России для жителей Донбассе был увеличен до 180 суток с даты въезда. Речь идет о гражданах Украины, которые постоянно проживают в указанных областях.

За день до этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут воздушную разведку в направлении Горловки, используя беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил глава пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной республики Даниил Безсонов.

«За прошедшие сутки зафиксированы полеты БПЛА противника на Горловском направлении. Отмечу, что факт использования летательных аппаратов является прямым нарушением Минских соглашений», — сообщил представитель ополченцев.

Кроме того, по его словам, на Донецком направлении военнослужащие 57-й мотопехотной бригады ВСУ «под командованием военного преступника [полковника] Мишанчука» трижды обстреляли населенный пункт Жабичево.

Было выпущено 58 гранат из автоматического гранатомета, произведено более ста выстрелов из зенитной установки, сообщил Безсонов. Кроме того, солдаты ВСУ применяли стрелковое оружие.

Накануне замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики пытались продвинуться в нейтральную зону в Донбассе, передает НСН.

По его словам, военные ВСУ хотели продвинуться на Мариупольском направлении. Он также добавил, что две группы украинских военных попытались скрытно подойти к позициям ДНР. Басурин подчеркнул, что речь идет о нейтральной зоне на юге Донецкой области.

Министерство иностранных дел России , в свою очередь, заявило, что приближение ВСУ к позициям ополчения увеличивает риск прямого боевого столкновения.

«На фоне пробуксовки процесса разведения сил и средств на трех пилотных участках, согласованных лидерами «нормандского формата» в Берлине в 2016 года, это выглядит как откровенная провокация, нацеленная на срыв мирного процесса», — говорилось в комментарии.

Подчеркивается, что российская сторона ожидает оценки этих действий со стороны ОБСЕ

В конце прошлого года участники подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пришли к соглашению о новогоднем перемирии. Оно началось с 29 декабря, сообщил полпред провозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего

«Теперь решение подгруппы будет передано в контактную группу для его утверждения и подготовки текста официального заявления», — сообщил он.

Договоренность была достигнута в ходе состоявшейся видеоконференции. В результате заседания подгруппы по безопасности удалось убедить украинскую сторону в необходимости введения режима прекращения огня, сообщил журналистам полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов

Он обратил внимание, что решение было принято вопреки регулярным усилиям Киева блокировать перемирие.

«К сожалению, опыт предыдущих перемирий свидетельствует о том, что они не всегда выполняются.

В связи с чем мы настаиваем на необходимости безусловной дисциплинарной ответственности для нарушителей режима прекращения огня, обеспеченной соответствующими приказами. При этом ЛНР и ДНР (самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики — «Газета.Ru») такие приказы публикуют, а украинская сторона ни разу этого не делала, несмотря на требования ОБСЕ», — отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что Украина не выполнила свои обязательств по обмену пленными. Он напомнил, что представители Киева заявляли о необходимости обмена, но при этом со своей стороны не выполнили прошлогодние договоренности по возвращению удерживаемых лиц в рамках обмена.