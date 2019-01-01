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Полуголая ведущая устроила акцию на новогоднем шоу 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: instagram.com/cristipedroche
Телеведущая испанского канала Antena3 Кристина Педроче устроила необычную экологическую акцию во время новогоднего шоу. Она появилась перед телекамерами в пикантном костюме из переработанных материалов.
Педроче ранее неоднократно заявляла, что поддерживает инициативы по переработке отходов. В уходящем году привлечь внимание к этой проблеме знаменитость решила, облачившись в изящное белье из цветов.
Босоножки были украшены переработанным стеклом, сообщает Antena3.
Как ранее писал News.ru, Ольга Бузова похвалилась поклонникам, что появится в новогоднюю ночь сразу на нескольких телеканалах. И примерит самые разные образы в кадре.
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