Мэр Днепра о желании Зеленского баллотироваться в президенты: фигляр с мега-амбициями

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал заявление украинского шоумена Владимира Зеленского о планах баллотироваться в президенты Украины , сообщает "Информатор".

Филатов у себя в фейсбуке написал, что ему "смешно и, одновременно, противно".

"Когда фигляр, между выносом на сцену искусственного холодца и исполнением песни "про стиль собачки", пользуясь своим доступом к "первой кнопке" страны, объявляет о своих мегамбициях, то понимаешь, что также, при случае, он и будет руководить. Между холодцом и "собачкой"", — отметил Филатов.

Ранее за несколько минут до Нового года Зеленский выступил с обращением и сообщил, что планирует баллотироваться на пост президента Украины.