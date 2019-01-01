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Мэр Днепра о желании Зеленского баллотироваться в президенты: фигляр с мега-амбициями 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал заявление украинского шоумена Владимира Зеленского о планах баллотироваться в президенты Украины, сообщает "Информатор".
Филатов у себя в фейсбуке написал, что ему "смешно и, одновременно, противно".
"Когда фигляр, между выносом на сцену искусственного холодца и исполнением песни "про стиль собачки", пользуясь своим доступом к "первой кнопке" страны, объявляет о своих мегамбициях, то понимаешь, что также, при случае, он и будет руководить. Между холодцом и "собачкой"", — отметил Филатов.
Ранее за несколько минут до Нового года Зеленский выступил с обращением и сообщил, что планирует баллотироваться на пост президента Украины.
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