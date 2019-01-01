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«Третий пол» ввели в Германии для интерсексуалов 

News.ru 2 часа назад
Фото: Michael Kappeler/Global Look Press
Новый закон о «третьем поле» вступает в силу в Германии с 1 января. Согласно этому закону, теперь немецкие интерсексуалы смогут при заполнении официальных документов указывать свою половую принадлежность не как «женскую» или «мужскую», а как «иную».
При этом, назвать себя «бесполым» без причины не получится. При чём, половая принадлежность не имеет отношение к идентичности или сексуальной ориентации. Чтобы доказать свою интерсексуальность, потребуется справка от врача, которая подтвердит, что у гражданина имеются как мужские, так и женские половые признаки, сообщает BBC.
Ранее News.ru сообщал, что в октябре 2017 года судьи Федерального конституционного суда Германии признали действующие до сих пор нормы по определению пола нарушением закреплённого на законодательном уровне запрета дискриминации.
Аналогичные законы были приняты в Австрии, Австралии, Новой Зеландии, Индии и Канаде, а также на острове Мальта. По данным ООН, в мире рождается около 1,7% людей с интерсексуальными половыми признаками. Примерно столько же рождается людей с рыжими волосами.
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