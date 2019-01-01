В Японии рассказали о судьбе мирного договора с РФ

Летом 2019 года в Осаке состоится саммит большой «двадцатки», на который съедутся лидеры ведущих мировых держав.

Япония намерена окончательно разрешить все дипломатические задачи, оставшиеся после Второй мировой войны. Сделать это официальный Токио планирует в наступившем году. Об этом сообщил глава правительства страны Синдзо Абэ.

Как там наши Курилы? Зачем Абэ едет в Москву

Обращаясь к нации по случаю наступления нового 2019 года политик подчеркнул важность событий, в которых страна примет непосредственное участие.

«Мы намерены продвигаться к решению дипломатических задач, учитывая, что в минувшем году произошел ряд моментов, таких как саммит лидеров США и Северной Кореи, переговоры по мирному договору с РФ и наступление новой эры японо-китайских отношений», — цитирует ТАСС слова японского премьера.

Абэ напомнил, что уже в июне Осака примет саммит G20. В Японию съедутся лидеры ведущих мировых держав, таких как Россия, КНР и США.

Кроме того, в наступившем году японский император Акихито отречется от престола. Он уступит трон своему сыну, наследному принцу Нарухито. Это произойдет 30 апреля и первого мая соответственно.