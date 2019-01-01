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Лукашенко не упомянул Россию в новогоднем поздравлении 

РИА Новости 2 часа назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего новогоднего обращения к жителям республики призвал их всячески укреплять государственность страны, однако не стал затрагивать тему Союзного государства и интеграции с Россией. Текст обращения опубликован на официальном портале президента республики.
"Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости и именно такой сохранить страну для детей и внуков", — заявил Лукашенко.
При этом он призвал молодое поколение не забывать старших и уделять им больше внимания.
"Но особую теплоту своих слов я направляю вам, труженикам полей и заводов, нашей интеллигенции, защитникам Отечества, старшему поколению и старикам", — говорится в обращении.
Кроме того, белорусский лидер отметил, что наступивший год является 75-й годовщиной освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, а также годом 25-летия Конституции Белоруссии
"Пусть наша родная Беларусь, красивая своими природными богатствами, величественная своим высокодуховным и культурным наследием, сильная своим мудрым, добрым, трудолюбивым народом, всегда процветает, живет в мире и согласии", — заключил Лукашенко.
Ранее лидер Белоруссии в своем новогоднем поздравлении, адресованном российскому президенту Владимиру Путину, назвал состоявшимся союз двух стран.
Помимо этого, белорусский лидер заявил, что дальнейшее сотрудничество "придаст серьезный импульс развитию всего спектра двусторонних отношений". По мнению Лукашенко, Москву и Минск ждет "интеграционное строительство и формирование общей новейшей истории".
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В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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