Лукашенко не упомянул Россию в новогоднем поздравлении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего новогоднего обращения к жителям республики призвал их всячески укреплять государственность страны, однако не стал затрагивать тему Союзного государства и интеграции с Россией . Текст обращения опубликован на официальном портале президента республики.

"Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости и именно такой сохранить страну для детей и внуков", — заявил Лукашенко.

При этом он призвал молодое поколение не забывать старших и уделять им больше внимания.

"Но особую теплоту своих слов я направляю вам, труженикам полей и заводов, нашей интеллигенции, защитникам Отечества, старшему поколению и старикам", — говорится в обращении.

Кроме того, белорусский лидер отметил, что наступивший год является 75-й годовщиной освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, а также годом 25-летия Конституции Белоруссии

"Пусть наша родная Беларусь, красивая своими природными богатствами, величественная своим высокодуховным и культурным наследием, сильная своим мудрым, добрым, трудолюбивым народом, всегда процветает, живет в мире и согласии", — заключил Лукашенко.

Ранее лидер Белоруссии в своем новогоднем поздравлении, адресованном российскому президенту Владимиру Путину , назвал состоявшимся союз двух стран.

Помимо этого, белорусский лидер заявил, что дальнейшее сотрудничество "придаст серьезный импульс развитию всего спектра двусторонних отношений". По мнению Лукашенко, Москву и Минск ждет "интеграционное строительство и формирование общей новейшей истории".