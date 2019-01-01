Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климкин погрустнел из-за советских фильмов 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин расстроился из-за большого количества советских фильмов в новогоднем эфире. Об этом он написал в Facebook-аккаунте.

«Штаны на вырост»: внешний вид Климкина высмеяли в Сети

Климкин рассказал, что «как и год назад» он готовил домашний майонез и переключал каналы. Он обратил внимание, что в эфире украинских каналов остается много советских фильмов. В то же время, по мнению министра, хорошей новостью стало то, что их показывают реже, чем в прошлом году.
«Хотелось бы верить, что за этот год мы стали еще немного менее советскими», — резюмировал глава МИД.
После этого Климкин подвел итоги 2018 года. Он отметил, что за это время Украина стала более свободной и сильной. «Может быть, не такой, как хотелось бы, но определенно лучше», — написал глава МИД. Он добавил, что за этот успех Киев «заплатил очень большую цену», и призвал поднять бокалы за тех, кто «умер за нашу свободу, и был ранен, обороняя нас».
В феврале на Украине потребовали признать период пребывания в составе СССР «оккупацией». «Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима», — пояснил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Последние новости
Тела троих погибших обнаружены под завалами в Магнитогорске Найдено тело директора московских ресторанов Burger King Момент взрыва многоэтажки в Магнитогорске попал на видео
Комментарии4
В мире , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко не упомянул Россию в новогоднем поздравлении7
«Парень разбил голову, второй сломал ногу»
Опубликовано видео обрушения моста в Москве104
Раскрыты новые данные о трагедии в Магнитогорске58
Погибших в Магнитогорске оказалось больше53
Видео
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:32
Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:22
Путин прибыл к месту трагедии в Магнитогорске
Политика Происшествия
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
00:16
Опубликовано видео с места взрыва в Магнитогорске
Происшествия
02:53
Попутчиком пропавшей женщины был беглец психбольницы
Происшествия
03:06
Лукашенко не упомянул Россию в новогоднем поздравлении
В мире СНГ
00:51
Над военной базой заметили НЛО
Наука и техника Статьи
08:49
Лавров пригрозил Европе на случай появления там ракет США
Политика
03:57
Как там наши Курилы? Абэ едет в Москву
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение