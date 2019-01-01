Климкин погрустнел из-за советских фильмов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин расстроился из-за большого количества советских фильмов в новогоднем эфире. Об этом он написал в Facebook -аккаунте.

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Климкин рассказал, что «как и год назад» он готовил домашний майонез и переключал каналы. Он обратил внимание, что в эфире украинских каналов остается много советских фильмов. В то же время, по мнению министра, хорошей новостью стало то, что их показывают реже, чем в прошлом году.

«Хотелось бы верить, что за этот год мы стали еще немного менее советскими», — резюмировал глава МИД.

После этого Климкин подвел итоги 2018 года. Он отметил, что за это время Украина стала более свободной и сильной. «Может быть, не такой, как хотелось бы, но определенно лучше», — написал глава МИД. Он добавил, что за этот успех Киев «заплатил очень большую цену», и призвал поднять бокалы за тех, кто «умер за нашу свободу, и был ранен, обороняя нас».

В феврале на Украине потребовали признать период пребывания в составе СССР «оккупацией». «Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима», — пояснил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.