Нацисты не вернулись с Луны: СМИ назвали несбывшиеся прогнозы на 2018 год

Французская газета Le Monde отобрала несколько крупных событий в мире, которые должны были случиться в 2018 году, но так и не произошли.

В ушедшем году после запуска первого экзафлопсного суперкомпьютера должна была начаться "новая эра" в информатике, пишет газета. Министерство обороны США намеревалось построить такой компьютер к 2018 году, однако на данный момент он все еще не создан, отмечает издание.

Не удалось реализовать программу "Экзомарс—2018", которая предназначена для поиска следов органики на Марсе, так как NASA отказалось от поддержки проекта из-за финансовых соображений, продолжает Le Monde. Отмечается, что программу удалось спасти, заручившись поддержкой России , однако ее старт перенесли на два года.

Кроме того, не состоялся и первый полет на Красную планету космических туристов, обещанный ранее американским миллиардером Деннисом Тито , который до этого стал первым в мире космонавтом-любителем, посетившим МКС. По словам авторов материала, из-за "заоблачной" цены проекта Тито был вынужден отказаться от своей затеи, однако его идеей вдохновился другой миллиардер — Илон Маск , который пообещал первым отправить космических туристов на Марс.

Не было завершено строительство большого телескопа в пустыне Атакама в Чили. Таким образом, не случилось обещанной Европейской южной обсерваторией "революции в нашем представлении о вселенной, более масштабной, чем произведенная Галилеем 400 лет назад", отмечает издание.

Также не произошел обещанный запуск международного экспериментального термоядерного реактора, замечает газета. В результате этот амбиционный проект не сможет "в ближайшем будущем предложить чудесный ответ на очевидный энергетический кризис, с которым столкнулось человечество", так как первый ядерный синтез в нем состоится не ранее 2035 года, а продажа вырабатываемого реактором электричества станет возможной только к 2060 году, добавляет издание.

Наконец, нацисты, которые после окончания Второй мировой войны укрылись на темной стороне Луны, не вернулись на Землю в поисках возмездия, как это было предсказано в "культовом" фильме "Железное небо", иронично заключает Le Monde.