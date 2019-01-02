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Трамп ждет встречи с Ким Чен Ыном 

РИА Новости + ещё 21 51 минуту назад
Фото: © AFP 2018 / Anthony Wallace, pool
Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ответ на слова последнего о готовности встретиться в любое время.
"Я тоже жду встречи с председателем Кимом, который прекрасно понимает, что Северная Корея обладает невероятным экономическим потенциалом", — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Ранее Ким Чен Ын в новогоднем телеобращении заявил о готовности в любое время провести новый саммит с США, но предупредил, что курс страны может быть пересмотрен, если Вашингтон будет слишком долго испытывать терпение Пхеньяна и «давить на нас санкциями».
В частности, Ким Чен Ын призвал Соединенные Штаты принять встречные меры для денуклеаризации на Корейском полуострове, о которых он договорился с Трампом на саммите в Сингапуре летом 2018 года. Северокорейский лидер призвал США не завозить стратегические вооружения в Южную Корею и не проводить военные учения, направленные против КНДР.
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В мире , Чен Ким , Дональд Трамп , КНДР , США
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