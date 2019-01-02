Трамп ждет встречи с Ким Чен Ыном

"Я тоже жду встречи с председателем Кимом, который прекрасно понимает, что Северная Корея обладает невероятным экономическим потенциалом", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее Ким Чен Ын в новогоднем телеобращении заявил о готовности в любое время провести новый саммит с США, но предупредил, что курс страны может быть пересмотрен, если Вашингтон будет слишком долго испытывать терпение Пхеньяна и «давить на нас санкциями».

В частности, Ким Чен Ын призвал Соединенные Штаты принять встречные меры для денуклеаризации на Корейском полуострове, о которых он договорился с Трампом на саммите в Сингапуре летом 2018 года. Северокорейский лидер призвал США не завозить стратегические вооружения в Южную Корею и не проводить военные учения, направленные против КНДР.