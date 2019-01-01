Ким Чен Ын подтвердил стремление к денуклеаризации

Ким Чен Ын в новогоднем телеобращении заявил о готовности в любое время провести новый саммит с США, но предупредил, что курс страны может быть пересмотрен, если Вашингтон будет слишком долго испытывать терпение Пхеньяна. В частности, он призвал Соединенные Штаты принять встречные меры для денуклеаризации на Корейском полуострове, о которых Ким Чен Ын и американский президент Дональд Трамп договорились на саммите в Сингапуре летом 2018 года.

КНДР уже неоднократно заявляла, что ждет от США прекращения враждебности в отношении Пхеньяна и заключения договора о мире.