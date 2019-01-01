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Ким Чен Ын подтвердил стремление к денуклеаризации 

РИА Новости + ещё 17 11 часов назад
Фото: пресс-служба главы КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил стремление к денуклеаризации, улучшению отношений с США и сотрудничеству с Южной Кореей.
Ким Чен Ын в новогоднем телеобращении заявил о готовности в любое время провести новый саммит с США, но предупредил, что курс страны может быть пересмотрен, если Вашингтон будет слишком долго испытывать терпение Пхеньяна. В частности, он призвал Соединенные Штаты принять встречные меры для денуклеаризации на Корейском полуострове, о которых Ким Чен Ын и американский президент Дональд Трамп договорились на саммите в Сингапуре летом 2018 года.
КНДР уже неоднократно заявляла, что ждет от США прекращения враждебности в отношении Пхеньяна и заключения договора о мире.
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В мире , Конфликты , Чен Ким , Дональд Трамп , КНДР , США
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