Зеленский позвал в свою команду людей без опыта в политике

Шоумен второй раз за сутки обратился к гражданам Украины

Известный украинский артист Владимир Зеленский второй раз за сутки выступил с обращением к гражданам Украины. После заявления том, что он собирается баллотироваться в президенты страны, шоумен объявил, что набирает людей в свою команду.

«Я верю, что изменить страну можно только вместе с тобой. Важно: ты никогда не был в политике, и пока что это — самое главное», — сказал комик.

При этом Владимир Зеленский отметил, что ему неважен пол, религия, образование и язык тех, кто будет в его команде.

Ранее артист заявил, что собирается принять участие в выборах президента Незалежной, которые пройдут в марте 2019 года.