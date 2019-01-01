Зеленский намерен баллотироваться в президенты Украины

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что намерен участвовать в выборах президента Украины , которые запланированы на март 2019 года.

"Меня давно все спрашивают: "Идешь? Не идешь?" Знаете, в отличие от наших "великих" политиков я не хотел вам напрасно обещать, и сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины и сразу выполняю — я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе", — сказал он во время обращения к украинцам перед наступлением Нового года на телеканале "1+1".

Он сообщил, что выбрал путь "попробовать самому что-то изменить в Украине".