Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © AFP 2018
Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, которую обвиняли в некорректном обращении с подчиненными, заявила, что уходит в отставку.
В середине августа в связи с многочисленными жалобами против Уайт было начато внутреннее расследование. Как сообщает телеканал NBC, сотрудники ведомства жаловались, что пресс-секретарь заставляла их покупать колготки и другие личные вещи, забирать одежду из химчистки, бронировать посещения визажиста, а также помогать с работой над документами по ипотеке.
"Я ценю предоставленную мне этой администрацией возможность служить вместе с министром обороны Мэттисом… Для меня это было честью и привилегией", — написала Уайт в Twitter.
Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Военный источник сообщил, что временно исполняющим обязанности пресс-секретаря будет назначен Чарльз Саммер.
Уайт стала пресс-секретарем Пентагона в апреле 2017 года.
Последние новости
"Учись, Сеня": украинцы оценили заграждение в Крыму Володин ответил на требования Макрона и Меркель Запад "в шоке" от того, что недооценил возможности России. Мнение
Комментарии
В мире , Дана Уайт , Пентагон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собянин отреагировал на ЧП в Парке Горького21
Названа причина обрушения моста с людьми в РФ32
В Москве произошло обрушение моста с людьми159
Появились новые данные о трагедии в Магнитогорске29
Заявление Кремля по «Авангарду» озадачило Запад259
Видео
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:32
Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:22
Путин прибыл к месту трагедии в Магнитогорске
Политика Происшествия
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
00:16
Опубликовано видео с места взрыва в Магнитогорске
Происшествия
02:53
Попутчиком пропавшей женщины был беглец психбольницы
Происшествия
00:51
Над военной базой заметили НЛО
Наука и техника Статьи
08:49
Лавров пригрозил Европе на случай появления там ракет США
Политика
03:57
Как там наши Курилы? Абэ едет в Москву
В мире Статьи
02:55
«Белая вдова» готовит теракты по всему миру
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение