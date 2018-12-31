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Макрон призвал уважать законы Франции и пообещал позже дать ответы на вопросы протестующих 

ТАСС 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с новогодним обращением к соотечественникам, в котором отреагировал на действия агрессивных участников протестов, происходящих в стране с середины ноября, а также напомнил о европейских приоритетах Франции и важности борьбы за сохранность климата. Выступление Макрона, транслировавшееся в эфире телеканала BFMTV, длилось 16 минут.
"В последнее время я видел неслыханные и немыслимые вещи", — заявил президент, добавив, что французы живут в свободной стране. "И эта свобода требует республиканского порядка. Она требует уважения каждого [человека] и всех мнений", — подчеркнул он.
"Это то, что некоторые используют как повод, чтобы говорить от имени народа. Являясь в действительности не кем иным, как рупором полной ненависти толпы, они нападают на народных избранников, стражей порядка, евреев, журналистов, гомосексуалистов, иностранцев, это просто-напросто отрицание Франции", — заявил Макрон. "Республиканский порядок будет обеспечен без снисхождения, поскольку я жду от каждого этого уважения [к людям и мнениям], которое необходимо для того, чтобы жить в обществе", — заключил он.
Вместе с тем глава государства не стал подробно останавливаться на теме национальных дебатов — одной из анонсированных им мер, принятых на фоне протестов. "В ближайшие дни я напишу вам, чтобы точнее ответить вашим ожиданиям", — отметил Макрон. Он заверил, что дебаты будут вестись по любым темам, которые захотят обсудить их участники, однако предостерег от распространения ложных новостей и слухов, подчеркнув, что они не могут служить основой для национального диалога.
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В мире , Франция
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