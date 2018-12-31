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Умер индийский режиссер Мринал Сен 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Классик индийского кино, один из основателей бенгальской школы реалистического кинематографа режиссер Мринал Сен скончался в возрасте 95 лет. Как сообщает в понедельник газета Times of India, кинематографист умер в воскресенье в своем доме в Калькутте от болезни сердца.
Мринал Сен работал над фильмами, которые в отличие от болливудского легкого и развлекательного кино рассказывали о социальных проблемах современности. Наряду с такими режиссерами, как Сатьяджит Рей и Ритвик Гхатак, он считается одним из основателей "параллельного индийского кино". Среди самых известных фильмов Сена — "Бхуван Шом" (1969), "Королевская охота" (Mrigayaa, 1977), "Анатомия голода" (Akaler Sandhane, 1980) и "Безысходность" (Antareen, 1994).
Соболезнование по поводу кончины Мринала Сена выразили многие индийские кинематографисты, политики, главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи.
Среди наград, которыми был удостоен режиссер, орден "Падма бхушан" (третья высшая гражданская награда Индии) и российский Орден Дружбы.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Ритвик Гхатак , Газета The Times , Калькутта
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