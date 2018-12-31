RP: канцлер Австрии считает перемирие на востоке Украины шагом к отмене антироссийских санкций

По мнению канцлера Австрии Себастьяна Курца, необходима постепенная отмена антироссийских санкций при достижении конкретного прогресса в ситуации на востоке Украины . В интервью немецкой газете Rheinische Post он пояснил, что одним из первых шагов в этом направлении может стать настоящее перемирие в регионе, причём Киев тоже должен быть всерьёз в нём заинтересован — однако в последние месяцы подвижек было слишком мало.

Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал в интервью немецкой газете Rheinische Post о том, что 2018 год выдался очень насыщенным, но и успешным, и ему было приятно видеть, что такая небольшая страна, как Австрия, смогла внести свой вклад в развитие Евросоюза

С точки зрения Курца, ЕС удалось достичь значительного прогресса в миграционном вопросе: все европейские страны разделяют основополагающие цели и задачи, связанные с защитой границ, проведением различия между экономическими мигрантами и беженцами, необходимостью бороться с причинами появления миграции. Число мигрантов, прибывших в Европу, в этом году на 95% ниже, чем было три года назад.

В то же время, многие страны ЕС не готовы принимать беженцев, а предписывать им это в обязательном порядке канцлер Австрии всегда считал плохой идеей. Пока достичь единства мнений по этому вопросу не удалось, он предпочитает сосредоточить усилия на охране внешних границ ЕС. Незаконная иммиграция по-прежнему существует, но ситуация в целом уже далеко не такая напряжённая, как была ранее, убеждён Себастьян Курц. При этом особенно пострадавшими от наплыва мигрантов он считает не Италию или Грецию, а Швецию, Германию и Австрию, потому что именно в этих странах было подано большинство заявлений на соискание статуса беженца.

Также Курц отметил, что сплочённость европейских стран особенно ярко проявилась в том, что касается брексита. Проблему Европы он видит в том, что некоторые страны смотрят на других свысока и ощущают своё моральное превосходство. Однако в ЕС нет государств первого или второго класса, подчеркнул канцлер Австрии.

По поводу предстоящих европейских выборов политик отметил, что они станут для Европы выбором направления дальнейшего развития.

Что касается антироссийских санкций, Себастьян Курц напомнил изданию, что, ещё пребывая на посту министра иностранных дел, выступал за постепенную отмену санкций по мере достижения конкретного прогресса в ситуации на востоке Украины, как это предлагал сделать Франк-Вальтер Штайнмайер , бывший тогда главой внешнеполитического ведомства Германии. Первым шагом в этой связи должно стать настоящее действующее перемирие на востоке Украины. По замечанию Курца, в последние месяцы в этом вопросе было слишком мало подвижек.

Он также выразил мнение, что предстоящие выборы в Киеве не должны иметь негативного влияния на переговоры по урегулированию кризиса. В то же время канцлер Австрии подчеркнул: «Киев тоже должен быть всерьёз заинтересован в прогрессе».