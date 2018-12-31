Зеленский или Тимошенко: на Украине началась предвыборная кампания

Украинский шоумен, кинорежиссер и лидер студии «Квартал-95» Владимир Зеленский может принять решение об участии в стартовавшей 31 декабря в стране предвыборной президентской кампании в преддверии назначенного на 31 марта следующего года голосования. Зеленский, а также лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко , по данным опроса центра социологических исследований «София», лидируют в рейтинге кандидатов на пост главы государства.

Украинский шоумен, кинорежиссер и лидер студии «Квартал-95» Владимир Зеленский может принять решение об участии в стартовавшей 31 декабря в стране предвыборной президентской кампании в преддверии назначенных на 31 марта следующего года выборов.

До 3 февраля 2019 года кандидаты на пост главы государства смогут выдвинуться и подать необходимые для регистрации документы. После регистрации они смогут начать предвыборную агитацию, которая продлится до 29 марта.

Зеленский, а также лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, по данным опроса центра социологических исследований «София», лидируют в рейтинге кандидатов на пост главы государства.

Согласно исследованию, Тимошенко готовы поддержать 16,9% из тех, кто определился с выбором. Зеленский занимает второе место по популярности среди избирателей (11,3%). Замыкает тройку лидеров сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко с 10,9%. Действующий лидер Украины Петр Порошенко разместился на четвёртой позиции с 9,4%.

При этом, согласно рейтингу, поддержать на президентских выборах депутата Верховной рады Евгения Мураева собираются 4,0% респондентов, а выдвинутого Оппозиционным блоком Александра Вилкула — 2,0%, передает RT.

Зеленский рассказал, что сейчас он обдумывает вопрос о баллотировании, но озвучить окончательное решение пока не готов.

«Я об этом думаю, очень думаю… Склоняюсь… Рано об этом говорить… Но, думаю, может быть, да. Я об этом очень серьезно думаю и много говорю с семьей», — признался актер.

В ходе опубликованной на ютьюб-канале журналиста беседы, Гордон отметил, что по данным социологов у Зеленского один из самых высоких рейтингов — и это несмотря на то, что официально шоумен не заявлял о намерении баллотироваться на пост главы государства.

По мнению журналиста, список потенциальных кандидатов, у которых есть шанс выйти во второй тур президентских выборов, выглядит так: Зеленский, экс-министр обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и экс-премьер Украины, лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко.

Когда во время обсуждения этого списка звезда сериала «Слуга народа» вспомнил о действующем главе Украины, Гордон ответил, что Порошенко пока не входит в тройку, но, возможно, придумает для этого что-нибудь креативное.

«Только б не с войной связанное. Только б не это!» — отреагировал актер.

Также Зеленский признался, что для него важно мнение семьи, с которой он всегда советуется в важных вопросах.

«Они очень боятся, потому что они глубоко понимают, что я за человек. Глубоко! Они понимают, насколько я остро, крайне, радикально справедлив ко всему.

Понимаешь, я копаюсь в салате оливье… Я тот человек, который может найти, что там, как. И я такой человек, что буду до конца стоять. Они очень переживают из-за моего этого внутреннего ощущения. Я тебе объясню: в любой ситуации, в которую я попаду, я всегда буду думать: когда я выйду из этой ситуации, что будет со мной? И поэтому я как минимум хочу выйти из этой ситуации таким же, как вошел. Для меня это важно», — сказал артист.

Актер отметил, что для него главное — не растерять свои лучшие качества и остаться человеком, чтобы народ уважал политика, а родные не беспокоились за его честь.

«Понятно, что у меня есть деньги, есть недвижимость, есть бизнес… Но главное — кто ты. Я внутренне себя не хочу потерять. Я хочу, чтобы меня уважали люди. Потому что это приятно. Это просто приятно на физическом уровне. Я никогда не пойду ни на какие условия, чтобы потерять свои честь и достоинство. Никогда. Поэтому они и боятся», — озвучил свою точку зрения Зеленский.

Неделей ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена обстановкой перед президентскими выборами на Украине. Дипломат подчеркнул, что российскую сторону «не может не беспокоить» ситуация перед выборами на Украине.

«На Украине уровень насаждаемой сверху русофобии просто зашкаливает», — поделился своим мнением глава российского внешнеполитического ведомства

По мнению Лаврова, «русофобия» стала часть «государственной политики» Украины. При этом, заключил министр, от такой политики «страдают рядовые украинцы».