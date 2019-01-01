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Стать деревом после смерти: в США останки людей могут преобразовать в удобрение 

Мир24 + ещё 2
Фото: ttps://mir24.tv/ / Екатерина Дегтерева
Сенатор американского штата Вашингтон Джейми Педерсен представил законопроект, согласно которому у человека должно появиться право завещать свое тело в качестве удобрения. Одобрение соответствующей инициативы позволит решить ряд экологических проблем, информирует NBC News.
Педерсон в своем заявлении подчеркнул, что захоронение чревато вымыванием химических веществ в почву, а кремация — выделением углекислого газа. В то время как «перекомпоновка» представляет собой менее затратное обращение с человеческими останками. Отмечается, что предать тело земле можно от семи тысяч долларов, новый способ потребует 5,5 тысяч долларов.
«Перекомпоновка» подразумевает помещение тела в специальный сосуд и сжатие сроков разложения в питательной почве. Однако, как отмечает издание, американцы скептически отнеслись к инициативе сенатора.
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