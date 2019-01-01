Стать деревом после смерти: в США останки людей могут преобразовать в удобрение

Сенатор американского штата Вашингтон Джейми Педерсен представил законопроект, согласно которому у человека должно появиться право завещать свое тело в качестве удобрения. Одобрение соответствующей инициативы позволит решить ряд экологических проблем, информирует NBC News.

Педерсон в своем заявлении подчеркнул, что захоронение чревато вымыванием химических веществ в почву, а кремация — выделением углекислого газа. В то время как «перекомпоновка» представляет собой менее затратное обращение с человеческими останками. Отмечается, что предать тело земле можно от семи тысяч долларов, новый способ потребует 5,5 тысяч долларов.

«Перекомпоновка» подразумевает помещение тела в специальный сосуд и сжатие сроков разложения в питательной почве. Однако, как отмечает издание, американцы скептически отнеслись к инициативе сенатора.