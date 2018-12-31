«Действия Киева бьют рикошетом по обычным гражданам»: чего достигло руководство Украины в 2018 году

Большая часть важных шагов Киева в политической сфере в 2018 году была связана с Россией , а точнее — с попытками разорвать все существующие связи. Об этом в разговоре с RT заявили эксперты и собеседники — представители украинских партий. Руководство Украины расторгло договор о дружбе и сотрудничестве с РФ, осуществило провокацию в Керченском проливе и на месяц вводило военное положение в стране. Всё это не могло не сказаться на экономике: сами украинские политики уже признают, что их страна стала самой бедной в Европе. Между тем цены на теплоснабжение, услуги ЖКХ и продукты питания продолжают расти, и многие жители Украины вынуждены уезжать на заработки за рубеж, чтобы прокормить семью. Однако, по словам экспертов, президент Пётр Порошенко продолжает принимать разрушительные с экономической точки зрения решения в попытках удержаться у власти.

В уходящем году основные шаги во внешней политике, предпринятые украинским руководством, были связаны с Россией и попытками разорвать с ней все экономические и политические связи. Такое мнение в разговоре с RT выразил источник в Радикальной партии.

«Руководство страны делает всё, чтобы отделиться от своего соседа и как можно скорее разорвать все политические, экономические и дружественные связи. Все основные действия связаны именно с этим», — говорит собеседник.

На протяжении всего 2018 года в правительстве и Раде шли разговоры о необходимости полностью разорвать отношения с восточным соседом, и 10 декабря Пётр Порошенко подписал принятый Верховной радой законопроект о расторжении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

«Верховная рада постановляет: прекратить с 1 апреля 2019 года действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией», — говорится в тексте законопроекта.

Заместитель председателя президентской фракции Блок Петра Порошенко (БПП) в Верховной раде Сергей Березенко назвал подписание этого документа одним из главных достижений парламента в 2018 году.

Однако на этом украинские законотворцы не остановились, и 21 декабря депутат Верховной рады Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте проект обращения к президенту с предложением объявить войну России. В законопроекте главу государства просят также расторгнуть дипломатические отношения с восточным соседом и прекратить транспортное сообщение между Киевом и Москвой

«Мы были шокированы подобной инициативой, которая не только неосуществима, но и делает Украину смешной в глазах всего мира. Депутаты пытаются заигрывать с электоратом, а нам приходится оправдываться. В любой другой стране после подобной инициативы, которая ни с кем не была согласована, депутат вынужден был бы сложить свои полномочия. Но только не на Украине», — говорит источник RT в украинском МИД.

Кроме того, президент Украины Пётр Порошенко 26 ноября ввёл в 10 областях страны военное положение, которое продлилось 30 дней — до 26 декабря. Особый режим сказался как на украинцах, так и на россиянах, которые планировали приехать в гости к родственникам и друзьям.

По данным Государственной пограничной службы, с момента действия военного положения украинские пограничники отказали во въезде в страну более 1,5 тыс. россиян.

«У меня вид на жительство на Украине, где я фактически проживаю уже больше 20 лет, но такого беспредела ещё не видела. При въезде на территорию страны через пункт пропуска Ужгород в начале декабря мне устроили допрос, заставили заполнять иммиграционную карту и посоветовали сменить гражданство на украинское. Когда я начала возмущаться, пограничник попросил сдать отпечатки пальцев и только после этого пропустил», — рассказала RT киевлянка Алина Купреева.

После завершения действия военного положения пограничники не стали смягчать требования в отношении российских граждан.

Напомним, военное положение было введено после провокации ВМС Украины в Керченском проливе. 25 ноября российские пограничные службы задержали рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» в Азовском море. Корабли незаконно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и не выполнили требований пограничников.

«У нас действуют соглашения 2003 года. Мы не собираемся препятствовать движению ни гражданских, ни военных кораблей в Азовское море. Проход через Керченский пролив очень проблематичен, поэтому должен совершаться при лоцманском сопровождении, а также в сотрудничестве с нашими пограничниками», — сообщил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции 20 декабря.

По словам заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, киевское руководство весь год старалось ухудшить взаимоотношения с Россией.

«На эти цели направляются все средства. Одновременно украинское руководство вышло из ряда договоров с СНГ, фактически прекратив сотрудничество со странами — членами Союза, и заявило о намерении «двигаться в Европу». Но пока что декларации украинского руководства о скорейшем вступлении в ЕС и НАТО так и остаются декларациями, ни Европа, ни альянс не спешат принимать Украину в свои ряды», — напомнил Кошкин.

При этом обострение отношений с Россией выгодно только киевской власти, подчеркнул эксперт.

«Они делают для этого всё: расторгают все возможные договоры, в том числе и о дружбе с Россией, разрабатывают законопроекты об объявлении войны России, вводят санкции против РФ и ограничивают въезд наших граждан. Всё это рикошетом бьёт по обычным украинцам, поскольку страдает и без того слабая экономика Украины, в результате чего население всё больше и больше беднеет», — отмечает Кошкин.

Легче жить не стало

Украинская экономика в прошлом году действительно не продемонстрировала никаких «прорывов», а уровень жизни населения по сравнению с предыдущими годами правления Порошенко упал ещё ниже. На Украине росло всё, кроме зарплат: тарифы на электроэнергию, услуги ЖКХ, с 1 ноября 2018 года украинское правительство под давлением МВФ повысило тарифы на газ для населения на 23,5%. Увеличился и госдолг: по данным Министерства финансов , в ноябре совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины вырос на 0,6% — до $74,76 млрд

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщила, что из-за подорожания газа с 1 января 2019 года стоимость отопления вырастет на 19—20%, хотя ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман говорил о 16%-ном росте.

Всё это позволило руководству страны получить финансовую помощь от МВФ. 18 декабря 2018 года организация утвердила для Украины новую 14-месячную программу поддержки экономической политики общим объёмом $3,9 млрд Первый транш в размере $1,4 млрд был переведён 21 декабря.

Однако рядовым украинцам жить от этого легче не стало. Несмотря на выделение финансовых средств валютным фондом, получить субсидию от государства на компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг становится всё сложнее. В конце апреля правительство приняло постановление №329, которое запрещает выдавать субсидии украинцам, владеющим автомобилем не старше пяти лет или совершившим в течение года единоразовую покупку на сумму свыше 50 тыс. грн. ($1,8 тыс.).

Социальную помощь получить невозможно и в том случае, если украинец не работает и не стоит на учёте в Центре занятости либо его заработок ниже уровня минимальной оплаты труда (3,7 тыс. грн., или $132 в месяц). По словам министра социальной политики Андрея Ревы, у комиссии, которая принимает решение о выделении субсидий, возникают вопросы к неработающим украинцам. Рева интересуется, на какие средства в таком случае они живут, склоняясь к мысли, что, возможно, они получают основную часть зарплаты «в конверте» и не платят налоги.

«Мне кажется, украинские чиновники и население живут в разных мирах. Ведь найти хорошую работу даже в Киеве сложно, а некоторые категории людей — молодые мамы или пенсионеры — могут работать только по полдня. И что? Из-за этого им нужно отказывать в помощи? Это не вина людей, что тарифы на коммунальные услуги постоянно растут, а уровень жизни населения падает. Не от богатой жизни каждое второе домохозяйство оформляет субсидию», — пояснил источник RT в партии «Самопомощь».

Цены на продукты питания росли на протяжении всего года.

«В ноябре 2018 года по сравнению с декабрём 2017-го подорожало 87% социального ассортимента продуктов. Цены выросли на все виды хлеба, макарон, муки, риса, манки, ячневой крупы, пшена, говядины, свинины, молока, сыров, сметаны, масла, свёклы и картофеля», — написал на своей странице в Facebook директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Так, по данным этой организации, пшеничный хлеб из муки первого сорта и ячневая крупа подорожали на 21%, батон — на 20%, макароны и манка — на 17%, филе курицы — на 16%, картофель — на 13%, варёная колбаса — на 12%, говядина и рыба мороженая — на 11%.

Тяжелее всего в сложившейся ситуации приходится украинским пенсионерам, отмечают эксперты. Поступления в Пенсионный фонд за 11 месяцев этого года сократились на 28%, признал министр соцполитики Рева. Летом 2018 года из-за проблем с поступлениями наблюдались задержки с выплатой пенсий.

«Экономические итоги года неутешительны. Правительство Гройсмана не выполнило ни одного обещания, не реализовало до конца ни одной реформы. Тарифы на коммунальные услуги продолжают расти, коррупция не преодолена, социальные стандарты падают. Мизерный рост пенсий и зарплат съедает инфляция, и люди продолжают тонуть в нищете. При этом расходы на содержание чиновничьего аппарата и силовых структур увеличиваются, хотя украинцы за последние годы не получили практически ни одного адекватного закона и не чувствуют себя в безопасности на улицах», — заявил народный депутат от объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Павленко.

Перманентное обнищание

Несмотря на низкую покупательную способность и стремительное обнищание населения, Украина предпринимает шаги, которые только ухудшают ситуацию. Так, реализуя своё намерение «слезть с российской газовой иглы», правительство приняло решение приобретать голубое топливо на европейских рынках. То, что Европа, в свою очередь, покупает его у России и перепродаёт Украине с наценкой, Киев не смутило. В итоге в марте из-за нехватки газа страна была вынуждена получать его по цене в четыре раза выше, чем у «Газпрома»

По словам коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, цена на топливо тогда поднималась до $1325 за тысячу кубометров. Однако вину за высокую стоимость топлива Витренко всё равно возложил на Москву, заявив, что Украина якобы может юридически потребовать с российской компании компенсацию убытков.

Стремление Украины как можно скорее прекратить любые контакты с РФ привело не только к повышению цен на топливо, но и практически остановило развитие промышленного сектора страны, отмечают эксперты.

«После того как Украина расторгла все отношения с Россией, местным предприятиям негде реализовывать свою продукцию. Российский рынок закрыт, а в странах ЕС она не нужна. Внутренний спрос тоже уничтожен — население обнищало», — отметил в беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

В июле 2018 года директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен отметила, что с 2014 года банк вложил в Украину больше, чем в любую другую страну. В августе, выступая на телевидении, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что кризис охватил экономику, политику и социальную сферу страны. А уже в декабре лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что Украина официально признана самой бедной страной региона и континента.

Пока же рядовые украинцы, не видя никаких улучшений своего состояния, о которых регулярно рапортует президент и правительство, массово выезжают на заработки в другие страны. По данным Государственной службы статистики, на сегодняшний день на Украине проживает 24 млн трудоспособного населения. Постоянно за границей работает около 3,2 млн человек, но цифра периодически выезжающих на заработки в другие государства значительно выше и колеблется в пределах 7—9 млн человек. Такие данные были озвучены министром социальной политики Андреем Ревой во время итоговой пресс-конференции 22 декабря.

Однако, по словам источника RT в украинском МИД, цифра постоянно работающих за рубежом украинских граждан значительно выше — только в России и Польше трудятся 2,5 млн и 2 млн человек соответственно.

С учётом сложившейся в стране экономической ситуации многие украинцы лишились работы, а значительная часть тех, у кого она есть, не в состоянии обеспечить семьи на свою зарплату.

«Поэтому число граждан Украины, желающих уехать работать за границу, продолжает расти, и в наступающем году перелома этой ситуации не предвидится», — подытожил собеседник RT.

Православный раскол

Одним из главных достижений уходящего года украинское руководство называет и создание новой церкви Украины. На «объединительном соборе», который прошёл в Киеве 15 декабря, было принято решение, что новую православную церковь Украины возглавит митрополит Епифаний.

Активное участие в этом процессе принимал непосредственно Пётр Порошенко, который летал в Стамбул для переговоров со вселенским патриархом Варфоломеем. Ранее, в ноябре 2018 года, по инициативе украинского лидера в безвозмездное пользование патриарху Варфоломею была передана Андреевская церковь — памятник архитектуры, который называют жемчужиной барокко.

При этом некоторые украинские политики называют решение о создании автокефальной церкви на Украине нарушением основного документа страны.

«Руководство страны нарушило нормы Конституции Украины, которая прямо запрещает вмешиваться в церковные дела. Но внутри страны всем, кто пытается критиковать это решение, в буквальном смысле закрывают рот. Началась борьба с Украинской православной церковью Московского патриархата», — рассказал RT один из представителей партии «Народный фронт».

Так, 21 декабря Верховная рада обязала Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название, чтобы оно отображало «принадлежность к церковной организации за пределами страны». На следующий день, 22 декабря, Петром Порошенко был подписан соответствующий законопроект. Депутаты планируют также принять законопроект, облегчающий передачу приходов.

«К чему такая спешка? Есть очень много законов, которые ждут своей очереди. Например, законопроект №6642, который упрощает процедуру регистрации религиозных организаций. Он был принят ещё в октябре 2018 года и направлен на подпись президенту, но до сегодняшнего дня его судьба не известна», — заявил руководитель юридического отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Александр Бахов.

Создание новой украинской церкви приводит к расколу в обществе, отметил источник RT в партии «Оппозиционный блок».

«Прихожане УПЦ МП недовольны, что их священникам угрожают. Многие не понимают, зачем нужна новая церковь, и не доверяют её так называемым иерархам», — отметил он.

Усугубляет раскол, по мнению собеседника RT, и тот факт, что действия Киева и Константинополя по созданию новой церкви не нашли никакого одобрения у других православных поместных церквей.

«Действия Варфоломея и официального Киева не находят поддержки у единоверцев и вызывают осуждение в православном мире и за его пределами», — подчеркнул представитель Оппозиционного блока.

Так, Белорусская православная церковь (БПЦ) на общем собрании Минской епархии постановила признать раскольнической новую церковь на Украине во главе с митрополитом Епифанием.

Ранее член Священного синода Болгарской православной церкви митрополит Видинский Даниил (Николов) заявлял, что в вопросе с Украиной константинопольский патриарх перешёл границы своей юрисдикции.

«Всякий, кто помогает украинским раскольникам, — это враг не только Русской церкви и русского мира, но также и всех православных славянских народов и всего православного мира», — заявил в мае предстоятель Сербской церкви патриарх Ириней.

Даже в Ватикане открестились от признания новой церкви на Украине. В дирекции службы печати Святого престола заявили РИА Новости , что Ватикан официально не признавал новую церковь на Украине.

И только Соединённые Штаты поздравляют митрополита Епифания с избранием главой новой церкви на Украине. Об этом заявил заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино.

Свои поздравления в связи с созданием после «объединительного собора» «поместной независимой украинской православной церкви», а также с избранием её главой Епифания Думенко выразило и посольство США в Киеве.

По мнению экспертов, в 2019 году, после получения новой украинской церковью томоса об автокефалии, которое запланировано на 6 января, религиозный раскол на Украине может углубиться и перерасти в гражданское противостояние.