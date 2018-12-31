Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Магнитогорске

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске и выразил соболезнования в связи с гибелью людей. Соответствующее заявление пресс-служба СЕ направила в понедельник ТАСС

"Я шокирован трагическими новостями из российского города Магнитогорск. От лица Совета Европы приношу наши искренние соболезнования семьям погибших и желаю быстрого выздоровления всем пострадавшим, — заявил Ягланд. — В дни новогодних праздников мы выражаем нашу солидарность и сочувствие".

В понедельник утром в Магнитогорске, по предварительной информации, из-за взрыва бытового газа произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погибли четыре человека. На данный момент остается неизвестной судьба более 40 человек.