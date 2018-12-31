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Меркель заявила о необходимости брать на себя ответственность 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем новогоднем обращении заявила, что в 2019 году страна должна брать на себя больше ответственности. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, немцы смогут преодолеть вызовы современности, если будут держаться вместе и сотрудничать с другими.
"Тут и судьбоносный вопрос изменения климата, и управление и упорядочивание миграции, тут и борьба с международным терроризмом", — подчеркнула Меркель.
Она отметила, что в настоящий момент "непреложность" сотрудничества между странами оказывается под давление.
"В такой ситуации мы должны снова активнее отстаивать наши убеждения, аргументировать, бороться. И мы должны в наших собственных интересах взять на себя больше ответственности", — сказала канцлер.
Ранее сообщалось, что Меркель потеряла место в рейтинге популярности.
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В мире , Европа , Ангела Меркель , Германия
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