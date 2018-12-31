Меркель заявила о необходимости брать на себя ответственность

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем новогоднем обращении заявила, что в 2019 году страна должна брать на себя больше ответственности. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, немцы смогут преодолеть вызовы современности, если будут держаться вместе и сотрудничать с другими.

"Тут и судьбоносный вопрос изменения климата, и управление и упорядочивание миграции, тут и борьба с международным терроризмом", — подчеркнула Меркель.

Она отметила, что в настоящий момент "непреложность" сотрудничества между странами оказывается под давление.

"В такой ситуации мы должны снова активнее отстаивать наши убеждения, аргументировать, бороться. И мы должны в наших собственных интересах взять на себя больше ответственности", — сказала канцлер.

Ранее сообщалось, что Меркель потеряла место в рейтинге популярности.