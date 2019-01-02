Володин передал новому президенту Бразилии приветствие от Путина

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин передал новому президенту Бразилии Жаиру Болсонару поздравление и слова приветствия от президента России Владимира Путина.

"В ходе встречи нового президента с главами делегаций, прибывших для участия в инаугурации, состоялась беседа Болсонару с председателем Госдумы Володиным, в ходе которой председатель Госдумы передал поздравление и слова приветствия от президента России Владимира Путина", — сообщили в пресс-службе Госдумы.

Болсонару в ответ поблагодарил Володина и передал Путину слова приветствия.

Бразильский президент и спикер Госдумы также высказались за дальнейшее развитие российско-бразильских отношений.

Инаугурация Болсонару прошла во вторник, он вступил в должность президента на четыре года — до 31 декабря 2022 года. Россию на церемонии представляет делегация во главе с Володиным.

Ранее Володин встретился со спикером нижней палаты парламента Бразилии Родриго Майя и спикером нижней палаты парламента Испании Аной Марией Пастор Хулиан.