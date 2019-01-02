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Володин передал новому президенту Бразилии приветствие от Путина 

Р-Спорт + ещё 22 21 минуту назад
Фото: © AP Photo / Leo Correa
Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин передал новому президенту Бразилии Жаиру Болсонару поздравление и слова приветствия от президента России Владимира Путина.
"В ходе встречи нового президента с главами делегаций, прибывших для участия в инаугурации, состоялась беседа Болсонару с председателем Госдумы Володиным, в ходе которой председатель Госдумы передал поздравление и слова приветствия от президента России Владимира Путина", — сообщили в пресс-службе Госдумы.
Болсонару в ответ поблагодарил Володина и передал Путину слова приветствия.
Бразильский президент и спикер Госдумы также высказались за дальнейшее развитие российско-бразильских отношений.
Инаугурация Болсонару прошла во вторник, он вступил в должность президента на четыре года — до 31 декабря 2022 года. Россию на церемонии представляет делегация во главе с Володиным.
Ранее Володин встретился со спикером нижней палаты парламента Бразилии Родриго Майя и спикером нижней палаты парламента Испании Аной Марией Пастор Хулиан.
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