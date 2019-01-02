Россия и Бразилия укрепляют межпарламентские связи

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Палаты депутатов Национального конгресса Бразилии Родриго Майа обсудили развитие межпарламентских отношений двух стран. Переговоры прошли в рамках участия российской делегации в церемонии инаугурации президента Бразилии Жаира Болсонаро.

В ходе встречи речь зашла об образовательных проектах. Родриго Майа предложил развивать это направление двустороннего сотрудничества. Вячеслав Володин поддержал инициативу своего коллеги.

"В России огромное количество вузов, в Москве их больше ста", — сказал председатель нижней палаты.

Спикер Госдумы сделал акцент на студенческих обменах. По его словам, эту практику также необходимо поддерживать.

Володин и Майа, помимо прочего, отметили значимость межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках БРИКС . Россия несколько лет назад инициировала первую встречу парламентариев стран — членов организации.

Также спикер Госдумы пригласил своего коллегу посетить Россию.

Совершить визит в нашу страну председатель нижней палаты предложил и главе Конгресса депутатов Генеральных Кортесов Испании Ане Марии Пастор Хулиан. Володин пригласил ее в Россию в первой половине 2019 года.

Международное сотрудничество — один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.