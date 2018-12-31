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Лидеров стран ЕС обвинили в лицемерии 

Lenta.ru + ещё 10 2 часа назад
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что лидеры стран ЕС проявили лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ сообщества и укрепления европейского пограничного агентства Frontex. Его слова приводит немецкая газета Welt am Sonntag.
Юнкер отметил, что главы стран ЕС больше двух лет требуют улучшения охраны внешних границ. По его словам, теперь все внезапно засомневались.
«То это вмешательство в национальный суверенитет, то все развивается слишком быстро, и цифры слишком высоки. Это вопиющее лицемерие», — сказал глава ЕК.
Юнкер считает, что необходимо быстро действовать, чтобы взять под контроль внешние границы ЕС.
О необходимости сотрудничать в области обороны, обеспечения безопасности и укрепления внешних границ ЕК заявляла в ноябре 2016 года. Эта инициатива появилась на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости увеличения вклада европейских союзников в финансирование военных программ, в том числе, в рамках Североатлантического альянса.
Агентство Frontex было создано в 2004 году на основании постановления Совета Европейского союза. Оно отвечает за координацию деятельности национальных пограничных служб и обеспечивает надежность внешних границ Евросоюза.
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Комментарии
В мире , Европа , Жан-Клод Юнкер , Дональд Трамп , ЕС , Совет Европы , Еврокомиссия , Frontex , НАТО
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