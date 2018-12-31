Лидеров стран ЕС обвинили в лицемерии

Юнкер отметил, что главы стран ЕС больше двух лет требуют улучшения охраны внешних границ. По его словам, теперь все внезапно засомневались.

«То это вмешательство в национальный суверенитет, то все развивается слишком быстро, и цифры слишком высоки. Это вопиющее лицемерие», — сказал глава ЕК.

Юнкер считает, что необходимо быстро действовать, чтобы взять под контроль внешние границы ЕС.

О необходимости сотрудничать в области обороны, обеспечения безопасности и укрепления внешних границ ЕК заявляла в ноябре 2016 года. Эта инициатива появилась на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости увеличения вклада европейских союзников в финансирование военных программ, в том числе, в рамках Североатлантического альянса