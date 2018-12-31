Президент Чехии Милош Земан призвал официально выражать протесты против восхваления Украиной военных преступников, соответствующую запись разместил в Twitter пресс-секретарь чешского лидера Йиржи Овчачек.
"Президент республики публично призвал Чехию официально протестовать против восхваления военных преступников Украиной", — говорится в сообщении.
Кроме того, Земан раскритиковал МИД Чехии и его главу Томаша Петршичека за отсутствие реакции на решение Киева и игнорирование "чешских жертв бандеровских убийц".
Двадцать второго декабря президент Украины Петр Порошенко приравнял участников украинских националистических организаций к ветеранам Великой Отечественной войны и признал их борцами за независимость страны. Соответствующие поправки были внесены в закон "О статусе ветеранов войны".
Ранее Верховная рада Украины ранее включила в число памятных дат в 2019 году 110-ю годовщину со дня рождения лидера "Организации украинских националистов"* (ОУН*, чье боевое крыло — "Украинская повстанческая армия"*, УПА*) Степана Бандеры.
В МИД России выразили сожаление в связи с решением украинских депутатов.
Героизация ОУН-УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны ветеранов Великой Отечественной, оппозиционных политиков и многих общественников. Они призывают не забывать о зверствах националистов во время войны, например о Волынской резне — массовом уничтожении поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 тысяч до 100 тысяч человек.
Украинская повстанческая армия* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов* и действовала преимущественно на Западной Украине. Ее участники воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.