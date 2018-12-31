Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ЧП в Магнитогорске: непонятна судьба 79 человек
ЧП в Магнитогорске: непонятна судьба 79 человек

Земан призвал бороться с восхвалением Украиной «бандеровских убийц» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Чехии Милош Земан призвал официально выражать протесты против восхваления Украиной военных преступников, соответствующую запись разместил в Twitter пресс-секретарь чешского лидера Йиржи Овчачек.
"Президент республики публично призвал Чехию официально протестовать против восхваления военных преступников Украиной", — говорится в сообщении.
Кроме того, Земан раскритиковал МИД Чехии и его главу Томаша Петршичека за отсутствие реакции на решение Киева и игнорирование "чешских жертв бандеровских убийц".
Двадцать второго декабря президент Украины Петр Порошенко приравнял участников украинских националистических организаций к ветеранам Великой Отечественной войны и признал их борцами за независимость страны. Соответствующие поправки были внесены в закон "О статусе ветеранов войны".
Ранее Верховная рада Украины ранее включила в число памятных дат в 2019 году 110-ю годовщину со дня рождения лидера "Организации украинских националистов"* (ОУН*, чье боевое крыло — "Украинская повстанческая армия"*, УПА*) Степана Бандеры.
В МИД России выразили сожаление в связи с решением украинских депутатов.
Героизация ОУН-УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны ветеранов Великой Отечественной, оппозиционных политиков и многих общественников. Они призывают не забывать о зверствах националистов во время войны, например о Волынской резне — массовом уничтожении поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 тысяч до 100 тысяч человек.
Украинская повстанческая армия* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов* и действовала преимущественно на Западной Украине. Ее участники воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Последние новости
"Учись, Сеня": украинцы оценили заграждение в Крыму Володин ответил на требования Макрона и Меркель Запад "в шоке" от того, что недооценил возможности России. Мнение
Комментарии1
В мире , Конфликты , Степан Бандера , Милош Земан , Петр Порошенко , Роман Шухевич , Украинская повстанческая армия , МИД , Верховная Рада , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Магнитогорске: непонятна судьба 79 человек16
«Никогда мы не были братскими народами»453
«Яблоко раздора нам подбросила Россия»279
Попутчик пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar сделал заявление165
Украина не нужна Евросоюзу и НАТО45
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
02:53
Попутчиком пропавшей женщины был беглец психбольницы
Происшествия
00:51
Над военной базой заметили НЛО
Наука и техника Статьи
08:49
Лавров пригрозил Европе на случай появления там ракет США
Политика
03:57
Как там наши Курилы? Абэ едет в Москву
В мире Статьи
02:55
«Белая вдова» готовит теракты по всему миру
В мире Ближний Восток
04:09
Самбурская оказалась в центре семейного скандала
Шоу-бизнес
02:53
Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar уехал на Клязьму
Происшествия
03:44
На Украине определили нового президента
Украина В мире
01:03
Лавров рассказал о переговорах Путина и Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение