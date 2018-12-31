Земан призвал бороться с восхвалением Украиной «бандеровских убийц»

Президент Чехии Милош Земан призвал официально выражать протесты против восхваления Украиной военных преступников, соответствующую запись разместил в Twitter пресс-секретарь чешского лидера Йиржи Овчачек.

"Президент республики публично призвал Чехию официально протестовать против восхваления военных преступников Украиной", — говорится в сообщении.

Кроме того, Земан раскритиковал МИД Чехии и его главу Томаша Петршичека за отсутствие реакции на решение Киева и игнорирование "чешских жертв бандеровских убийц".

Двадцать второго декабря президент Украины Петр Порошенко приравнял участников украинских националистических организаций к ветеранам Великой Отечественной войны и признал их борцами за независимость страны. Соответствующие поправки были внесены в закон "О статусе ветеранов войны".

В МИД России выразили сожаление в связи с решением украинских депутатов.

Героизация ОУН-УПА* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны ветеранов Великой Отечественной, оппозиционных политиков и многих общественников. Они призывают не забывать о зверствах националистов во время войны, например о Волынской резне — массовом уничтожении поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

Украинская повстанческая армия* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов* и действовала преимущественно на Западной Украине. Ее участники воевали против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.