Абэ надеется на «предметное обсуждение» с Путиным мирного договора

"Президент Путин демонстрирует серьезную решимость подписать мирный договор", — цитирует слова Абэ в эфире на "Радио Япония" агентство Киодо.

Комментируя вопрос о возможном размещении базы США на Курильских островах в случае их частичной передачи Японии, Абэ заявил, что Токио пока не получил согласия Вашингтона дать обязательство, что на Курилах не будет американского военного контингента.

Ранее в ноябре газета "Асахи" со ссылкой на источники в канцелярии премьер-министра Японии сообщила, что Абэ на встрече с Путиным 14 ноября в Сингапуре передал ему, что если согласно Совместной советско-японской декларации 1956 года Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан, то там не будут размещены американские военные базы.

Визит Абэ в Россию пройдет в январе 2019 года. Ориентировочной датой называется 21 января. Предыдущая встреча японского премьера и президента России состоялась 14 ноября в Сингапуре. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года.

В декларации 1956 года зафиксирована готовность сторон заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан. Документ был ратифицирован обеими сторонами, но затем Япония отказалась от его реализации, настаивая на возвращении четырех островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи как условии для заключения мирного договора.