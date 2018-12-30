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Европейская столица замерла в ожидании Путина
Европейская столица замерла в ожидании Путина

Абэ надеется на «предметное обсуждение» с Путиным мирного договора 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется провести с президентом России Владимиром Путиным "предметное обсуждение" по вопросу о заключении мирного договора между двумя странами в ходе встречи лидеров в январе следующего года.
"Президент Путин демонстрирует серьезную решимость подписать мирный договор", — цитирует слова Абэ в эфире на "Радио Япония" агентство Киодо.
Комментируя вопрос о возможном размещении базы США на Курильских островах в случае их частичной передачи Японии, Абэ заявил, что Токио пока не получил согласия Вашингтона дать обязательство, что на Курилах не будет американского военного контингента.
Ранее в ноябре газета "Асахи" со ссылкой на источники в канцелярии премьер-министра Японии сообщила, что Абэ на встрече с Путиным 14 ноября в Сингапуре передал ему, что если согласно Совместной советско-японской декларации 1956 года Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан, то там не будут размещены американские военные базы.
Визит Абэ в Россию пройдет в январе 2019 года. Ориентировочной датой называется 21 января. Предыдущая встреча японского премьера и президента России состоялась 14 ноября в Сингапуре. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года.
В декларации 1956 года зафиксирована готовность сторон заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан. Документ был ратифицирован обеими сторонами, но затем Япония отказалась от его реализации, настаивая на возвращении четырех островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи как условии для заключения мирного договора.
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В мире , Азия , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Япония
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