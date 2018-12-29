Нож в спину Турции: зачем США вооружают курдов

Джона Болтона в Американские военные, несмотря на выход США из Сирии , порекомендовали оставить оружие курдам, сражающимся против исламистских группировок. Этот шаг Вашингтона однозначно вызовет жесткую реакцию Турции , которая считает курдские вооруженные отряды «террористическими». США попытаются достигнуть договоренности с союзником в ходе визита помощника Трампа Анкару в начале января.

Предложение о необходимости оставить оружие курдским вооруженным группам содержится в рекомендациях американских военных, сделанных своему начальству в Пентагоне , сообщает Reuters со ссылкой на источники среди военных.

Сейчас сложно спрогнозировать, как на это отреагирует Пентагон, где агентству заявили, что пока «преждевременно» обсуждать этот вопрос — сегодня для американского ведомства, в первую очередь, стоит задача принять все меры для обеспечения безопасности своих военных.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии. Глава Белого дома сказал, что цель — победа над террористами «Исламского государства» (организация запрещена в России ) ( ИГ , организация запрещена в России) — достигнута, и настало время вернуть солдат домой. При этом, как ранее отмечала The Washington Post

между США и Турцией возникли серьезные разногласия по этому вопросу.

По данным издания, в ходе разговора 14 декабря Эрдоган заявил, что не понимает цели поставок Соединенными Штатами оружия сирийским курдам, хотя Трамп и ранее уже заявлял о победе над ИГ.

Глава Турции также задал вопрос, зачем в регионе продолжают находиться около двух тысяч американских военных. «Знаете что? Забирайте. Я ухожу», — приводит слова Трампа источник.

Как пишет The Washington Post, данный звонок привел к катастрофическим событиям, а именно — к отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Военные США, которые присутствуют на базах в курдских районах страны, оказывали помощь местным отрядам в борьбе с исламистами. Вашингтон считает курдов наиболее боеспособной вооруженной силой в Сирии. Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт аналитической группы Gulf State Analytics Теодор Карасик,

на уход с поста главы Пентагона Мэттиса повлиял и курдский фактор: «Он заключил несколько сделок с курдами, которые теперь не может соблюсти».

Стоит отметить, что специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что вывод войск США пройдет особенно тяжело для курдов.

Поддержка курдов со стороны Вашингтона вызывала противодействие Анкары. Турецкое руководство рассматривает курдские отряды как «террористические». Турецкая армия вступала в вооруженное противодействие с вышеуказанными группами, что вызывало критику США.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил недавно на международной конференции в Дохе, что курдские отряды «пытаются расширить» подконтрольную территорию в Сирии, используя борьбу с исламистами как предлог.

Как отмечает Reuters, тот факт, что США оставят в руках курдов оружие, среди которого — противотанковые комплексы, — вызовет негативную реакцию у турецкого истеблишмента. МИД страны неоднократно заявлял, что США поддерживают «террористические» отряды.

США собираются обсудить этот вопрос с Анкарой в начале январе, когда советник президента CША Трампа по нацбезопасности Джон Болтон посетит Турцию.

В свою очередь, курды, опасаясь, что после ухода CША они останутся один на один с Анкарой, ищут союза с правительством в Дамаске.

Силы самообороны сирийских курдов (YPG) обратились с письменным заявлением к официальным властям и командованию войск Сирийской арабской республики (САР) с просьбой защитить территории от турецкого вторжения. Как отмечали представители курдов, в то время как бойцы YPG борются с исламистами, им угрожает нападение со стороны Турции в северной части арабской республики.

«Мы, отряды народной самообороны, заявляем, что после того как выйдем из Манбиджа, отправимся на восток от реки Евфрат и в другие районы. Мы призываем сирийское государство защитить земли, население, границы и послать свои вооруженные силы для обеспечения безопасности этих пунктов и защиты района Манбиджа от турецкой угрозы», — указано в обращении курдов.

Эти просьбы были услышаны: войска САР вошли в город Манбидж и подняли там флаг Сирии. При этом турецкий президент Эрдоган заявил, что ситуация в Манбидже остается «неопределенной».

В субботу, 29 декабря, главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу договорились о координации между военными представителями в Сирии после вывода войск США.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в ходе переговоров стороны сделали акцент на тех изменениях, которые ожидаются в связи с выводом американских войск из Сирии.