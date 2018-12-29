МИД: Беларусь страдает от конфликта России и Украины

Политик отметил, что из-за конфликта страны страдают в политическом и торгово-экономическом плане, а своими действиями могут негативно повлиять на европейскую региональную безопасность.

«Мы сегодня находимся геополитически на разделе между Востоком и Западом и очень страдаем от конфронтации между Украиной и Россией», — рассказал министр.

Владимир Макей также прокомментировал ситуацию в Донбассе и подчеркнул, что именно белорусский президент всегда становится инициатором по восстановлению мира в Украине.

«К сожалению, складывается так, что пока перспектив в урегулировании конфликта не наблюдается», — добавил Макей