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МИД: Беларусь страдает от конфликта России и Украины 

News.ru 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика страдает из-за конфликта между Россией и Украиной. Текст с соответствующими заявлениями был опубликованы на официальном сайте белорусского МИДа.
Политик отметил, что из-за конфликта страны страдают в политическом и торгово-экономическом плане, а своими действиями могут негативно повлиять на европейскую региональную безопасность.
«Мы сегодня находимся геополитически на разделе между Востоком и Западом и очень страдаем от конфронтации между Украиной и Россией», — рассказал министр.
Владимир Макей также прокомментировал ситуацию в Донбассе и подчеркнул, что именно белорусский президент всегда становится инициатором по восстановлению мира в Украине.
«К сожалению, складывается так, что пока перспектив в урегулировании конфликта не наблюдается», — добавил Макей
Ранее News.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал подарки на Новый год лидерам стран Содружества Независимых Государств и лично главе РФ Владимиру Путину. Владимиру Путину от лидера Белоруссии достались сало и несколько элитных сортов картофеля.
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В мире , СНГ , Владимир Макей , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД
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