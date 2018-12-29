Майдан утратил силу: Украина больше не гордится

Украинцы перестали гордиться Майданом

Меньше трети украинцев гордятся «евромайданом» — произошедшим в стране в 2013 году государственным переворотом. По результатам проведенного Институтом социальной и политической психологии опроса выяснилось, что с 2015 года доля граждан, испытывающих гордость за «оранжевую революцию», сократилась с 36,4% до 28,4%. Ранее сенатор Алексей Пушков назвал отставание украинской экономики ценой «майдана, госпереворота, „европейского пути“, утраты Крыма , разрыва с Россией и русофобии».

За последние три года число сторонников «евромайдана» на Украине снизилось с 36,4% до 28,4%, говорится в отчете об опросе, проведенном Институтом социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины.

«По результатам проведенного институтом опроса, с 2015 года процент граждан, испытывающих гордость за «оранжевую революцию» и «евромайдан», сократилось с 36,4% до 28,4», — подчеркивается в комментарии.

Стоит добавить, что главным предметом гордости украинцы назвали творчество великих украинских поэтов, писателей, композиторов и исполнителей — 56,5%, а вторую позицию заняли достижения украинских спортсменов — 48%, передает РИА «Новости»

«Серебро» взяла история украинского казачества и Запорожской сечи — 47%. Также на Украине наблюдается рост интереса к победе во Второй мировой войне — 46,7% (43,8% в 2015 году).

В начале декабря стало известно, что с января будущего года отопление на Украине подорожает для граждан примерно на 20%. Эксперты указали, что это приведет к еще большему обнищанию населения. В настоящее время в стране активно обсуждают повышение тарифов ЖКХ.

Председатель правительства Украины Владимир Гройсман уже пообещал, что тарифы на тепло не повысятся больше чем на 16%. Однако, требования МВФ , выдвинутые Киеву в качестве условий предоставления очередного кредита, заставили власти страны пересмотреть грядущее повышение в сторону еще большего увеличения тарифов.

Завкафедрой РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин указал, на Украине градус антиправительственных настроений приближается к критическому уровню, именно поэтому власти и вводили в ряде регионов страны военное положение, передает ФАН.

«Повышение тарифов на услуги ЖКХ неминуемо приведет к негативной реакции общества. Уже сейчас на Украине периодически проходят акции протеста и звучат мнения, что майдан стоял не для этого», — указал эксперт.

В прошлом месяце глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем твиттере слова президента Украины Петра Порошенко об отставании украинской экономики.

«Такова цена майдана, госпереворота, «европейского пути», утраты Крыма, разрыва с Россией и русофобии. У всего есть цена», — написал сенатор.

Он добавил, что Порошенко «открыл глаза на подлинное состояние страны». Кроме того, по мнению парламентария, до Евромайдана «Украина была на вполне приличном уровне».

В августе нынешнего года замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука прогнозировал, что часть украинских регионов может поднять восстание буквально на следующий день после президентских выборов, назначенных на 31 марта.

По его словам, не важно, какой кандидат будет избран, в любом из регионов могут начаться события, которые впоследствии приведут к «крайне негативным действиям, которые будут поддержаны „нашими друзьями за поребриком“, пояснил политик.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко опроверг теорию замминистра и объяснил, почему повторение Майдана в Украине сейчас невозможно, передает НСН.

„Я вынужден огорчить пана Туку — восстания не будет. Без спонсоров восстания не бывает. Поймите, Майдан спонсировали олигархи.

Тогда был конфликт одних олигархов с Януковичем и так далее. Да, даже если выборы будет такими, как захотят, люди побузят, побузят, и разойдутся. Точнее, они и не соберутся. Без денег майданов не бывает“, — указал политолог.

В декабре прошлого года Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что не допустит повторения украинского сценария в России.

»Вы хотите, чтобы мы переживали от одного «майдана» к другому?», — спросил он.

Президент выразил уверенность, что большинство россиян этого не хочет. Он вспомнил также движение «Оккупай Уол-стрит» и поинтересовался, «где они теперь?».

«Я вас уверяю, власть не боялась и никого не боится», — подытожил российский лидер.

Евромайданом называлась массовая многомесячная акция протеста в центре Киева, начавшаяся 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и поддержанная выступлениями населения в других городах Украины.