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Рацион украинцев сравнили с питанием в блокадном Ленинграде 

News.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: Reuters
Депутат Верховной рады, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович осудил сокращение нормы потребления ряда продуктов для украинцев, в том числе уменьшение порции хлеба до 100 грамм — «прямо как в блокадном Ленинграде».
По его словам, кабмин Украины жертвует здоровьем граждан ради «очередного транша».
«Правительство своим постановлением уменьшило потребление хлебобулочных изделий, жиров животного происхождения, сладкого и кондитерских изделий. Под сокращение попали нормы сахара, мёда и ржаного хлеба», — уточнил он.
Рабинович отметил, что раньше порционная норма хлеба составляла 250 грамм, передаёт телеканал «112 Украина».
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В мире , Другое , Украина , Вадим Рабинович , Правительство Украины , Верховная Рада , Санкт-Петербург
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