Рацион украинцев сравнили с питанием в блокадном Ленинграде 

Депутат Верховной рады, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович осудил сокращение нормы потребления ряда продуктов для украинцев, в том числе уменьшение порции хлеба до 100 грамм — «прямо как в блокадном Ленинграде».
По его словам, кабмин Украины жертвует здоровьем граждан ради «очередного транша».
«Правительство своим постановлением уменьшило потребление хлебобулочных изделий, жиров животного происхождения, сладкого и кондитерских изделий. Под сокращение попали нормы сахара, мёда и ржаного хлеба», — уточнил он.
Рабинович отметил, что раньше порционная норма хлеба составляла 250 грамм, передаёт телеканал «112 Украина».