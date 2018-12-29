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В Сирии убит один из основателей «Аль-Каиды» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Сирии убили одного из командиров так называемой «Аль-Каиды 2.0» Абу Джулайбиба Урдуни, сообщают СМИ.
Создатель группировки «Хурас Ад-Дин», известной как «Аль-Каида 2.0», Абу Джулайбиб Урдуни погиб в Сирии, передает телеграм-канал Directorate 4 со ссылкой на ресурсы джихадистов.
По тем же данным, Джулайбиб был причастен к основанию террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра», но после ребрендинга организации он попал в тюрьму, через некоторое время был освобожден.
Отмечается, что его «Аль-Каида 2.0» сохранила связи с предыдущей группировкой, они совершали несколько нападений на сирийскую правительственную армию.
В сирийском городе Дараа Джулайбиб создал подпольную сеть, которая должна была оказывать сопротивление Сирийской арабской армии.
«По некоторым данным, Абу Джулайбиб вместе со своими приближенными пытались покинуть Сирию и вернуться в родную Иорданию. Однако все они были убиты, вероятно, своими сопровождающими», — отмечает телеграм-канал.
Ранее в пятницу сирийские правительственные силы вошли в город Манбидж, оставленный курдскими формированиями YPG; там поднят флаг Сирийской арабской республики.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Аль-Каида , Сирия
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