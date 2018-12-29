В Сирии убит один из основателей «Аль-Каиды»

Сирии убили одного из командиров так называемой «Аль-Каиды 2.0» Абу Джулайбиба Урдуни, сообщают СМИ.

Создатель группировки «Хурас Ад-Дин», известной как «Аль-Каида 2.0», Абу Джулайбиб Урдуни погиб в Сирии, передает телеграм-канал Directorate 4 со ссылкой на ресурсы джихадистов.

По тем же данным, Джулайбиб был причастен к основанию террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра», но после ребрендинга организации он попал в тюрьму, через некоторое время был освобожден.

Отмечается, что его «Аль-Каида 2.0» сохранила связи с предыдущей группировкой, они совершали несколько нападений на сирийскую правительственную армию.

В сирийском городе Дараа Джулайбиб создал подпольную сеть, которая должна была оказывать сопротивление Сирийской арабской армии.

«По некоторым данным, Абу Джулайбиб вместе со своими приближенными пытались покинуть Сирию и вернуться в родную Иорданию. Однако все они были убиты, вероятно, своими сопровождающими», — отмечает телеграм-канал.

Ранее в пятницу сирийские правительственные силы вошли в город Манбидж, оставленный курдскими формированиями YPG; там поднят флаг Сирийской арабской республики.