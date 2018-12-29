Ответ МИДа «учителям России» и другие события дня

Российским дачникам упростили жизнь
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором описан упрощённый порядок признания садового дома жилым, и наоборот. Документ был опубликован на сайте Правительства РФ.
Евро преодолел психологическую отметку
Курс евро поднялся до 80 рублей впервые с 14 сентября, свидетельствуют данные торгов.
Путин освободил от должности прокурора Москвы
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности прокурора Москвы Владимира Чурикова. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Лукашенко объяснился из-за шутки на встрече с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и президент России Владимир Путин никогда не смогут надоесть друг другу. Об этом сообщает ТАСС.
Мамаев написал заявление об избиении
Пребывающий в СИЗО футболист Павел Мамаев заявил в полицию на избитого им водителя, рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах.
Меркель и Макрона попросили «не учить» Россию
В МИД России лидеров Германии и Франции Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона призвали не пытаться «учить» Россию и обратить внимание на нарушения Киевом прав человека.
Украинское пиво и сладости попали под запрет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете ряда украинских товаров на территорию РФ, таким образом, отвечая на санкции. Документ опубликован на сайте Правительства РФ.
Россия и Турция договорились по Сирии
Россия и Турция договорились о координации между военными представителями «на земле» в Сирии после вывода войск США. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам российско-турецких переговоров, передает РИА «Новости».
Шнуров ответил попросившим Gucci детдомовцам
Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил стихотворение о пермских детдомовцах, попросивших у Деда Мороза обувь «Гуччи», и опубликовал его в своем инстаграме.