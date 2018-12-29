Ответ МИДа «учителям России» и другие события дня

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Главные события субботы 

Рамблер 3 часа назад

Российским дачникам упростили жизнь

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором описан упрощённый порядок признания садового дома жилым, и наоборот. Документ был опубликован на сайте Правительства РФ.

Евро преодолел психологическую отметку

Курс евро поднялся до 80 рублей впервые с 14 сентября, свидетельствуют данные торгов.

Путин освободил от должности прокурора Москвы

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности прокурора Москвы Владимира Чурикова. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Лукашенко объяснился из-за шутки на встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и президент России Владимир Путин никогда не смогут надоесть друг другу. Об этом сообщает ТАСС.

Мамаев написал заявление об избиении

Пребывающий в СИЗО футболист Павел Мамаев заявил в полицию на избитого им водителя, рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах.

Меркель и Макрона попросили «не учить» Россию

В МИД России лидеров Германии и Франции Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона призвали не пытаться «учить» Россию и обратить внимание на нарушения Киевом прав человека.

Украинское пиво и сладости попали под запрет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете ряда украинских товаров на территорию РФ, таким образом, отвечая на санкции. Документ опубликован на сайте Правительства РФ.

Россия и Турция договорились по Сирии

Россия и Турция договорились о координации между военными представителями «на земле» в Сирии после вывода войск США. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам российско-турецких переговоров, передает РИА «Новости».

Шнуров ответил попросившим Gucci детдомовцам

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров сочинил стихотворение о пермских детдомовцах, попросивших у Деда Мороза обувь «Гуччи», и опубликовал его в своем инстаграме.
Комментарии15
В мире , Видео , Дмитрий Медведев , Павел Мамаев , Ангела Меркель , Сергей Лавров , Сергей Шнуров , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , МВД , ФСИН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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