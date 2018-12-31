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Ссору Украины и Польши объяснили российским «яблоком раздора» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 22 минуты назад
Фото: Reuters
Россия подбросила Украине и Польше «яблоко раздора», заявил украинский посол в Варшаве Андрей Дещица, призвав обе стороны «сохранять толерантность», чтобы «третьи стороны» не помешали украинско-польскому сотрудничеству.
«Мы и сегодня не знаем, кто разбивал украинские памятники в Польше и кто уничтожал польские на Украине. Это уже позже все вышло на более публичный уровень и в дело начали вмешиваться на государственном и региональном уровнях. (…) Яблоко раздора нам подбросила Россия и она будет продолжать это делать в дальнейшем», — заявил дипломат «Укринформу».
В последние годы отношения Киева и Варшавы обострились, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В 2017 году МИД Польши заявлял, что Варшава наложит вето на возможное вступление Украины в Евросоюз, если Киев продолжит восхвалять Степана Бандеру. Варшава заявляла, что полное примирение польского и украинского народов возможно только в случае признания Киевом правды о Волынской резне.
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В мире , Конфликты , Украина , Степан Бандера , МИД , ЕС , Укринформ , Варшава , Польша
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