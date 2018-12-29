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Порошенко расширил зону контроля Украины в Чёрном море 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О прилежащей зоне Украины», согласно которому контролируемая морская территория расширяется на 12 морских миль — до 24. Об этом сообщает ТАСС.
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6 декабря проект закона был одобрен Верховной радой Украины. Законодатели отметили, что документ позволит усилить контрольные функции погранслужбы и возможности для охраны прибрежной зоны.
Также она предоставит пограничникам расширенные полномочия для досмотра рыболовных судов в прилежащей зоне и контроля за плаванием и пребыванием в этой зоне украинских и иностранных невоенных и военных кораблей.
В ноябре, когда законопроект о прилежащей зоне был принят в первом чтении, его раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В частности, она заявила, что положения этого документа не применимы к Азовскому морю, так как его правовой статус регламентируется российско-украинским Договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.
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В мире , Видео , Украина
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