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В ЕС пригрозили венгерским националистам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Oliver Berg / DPA / Globallookpress.com
Венгерскую партию ФИДЕС во главе с премьер-министром Виктором Орбаном стоит исключить из Европейской народной партии (ЕНП) Европарламента. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью немецкой газете Welt.
По мнению Юнкера, ФИДЕС не должна оставаться членом консервативного блока партий. «Я подал в Европейскую народную партию запрос об исключении венгерской партии ФИДЕС Виктора Орбана. Я считаю, что с христианско-демократическими ценностями, на которых стоит ЕНП, политика ФИДЕС больше не согласуется», — сказал глава Еврокомиссии. Он добавил, что его вопрос был отклонен.
Глава Еврокомиссии также предостерег традиционные политические силы от копирования популистов. «Я считаю большой ошибкой, что среди традиционных партий все больше тех, кто слепо подражает популистам», — сказал Юнкер. Как он считает, нужно объяснить людям, что «популисты способны только на громкие заявления и не могут предложить решения вызовам современности».
ЕНП — крупнейший и наиболее влиятельный политический блок в Евросоюзе. В него входят консервативные и христианско-демократические партии из 39 стран. Его членами являются председатели Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер и Антонио Таяни.
Партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» формирует правящую коалициию в Венгрии совместно с христианско-демократической партией. Главу ФИДЕС Виктора Орбана критикуют за авторитаризм и борьбу с миграционной политикой Евросоюза. Под руководством Орбана в 2015 году Венгрия построила забор вдоль своих границ с Сербией и Хорватией, чтобы предотвратить наплыв в страну нелегальных мигрантов.
Также Орбан нередко подвергался критике со стороны политиков других государств ЕС за частое общение с президентом России Владимиром Путиным.
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Комментарии
В мире , Европа , Жан-Клод Юнкер , Виктор Орбан , Дональд Туск , Владимир Путин , ЕС , Европарламент , Европейский совет , Еврокомиссия
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