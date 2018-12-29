Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко прокомментировал заявление о контроле украинской армией над всей «серой зоны» в Донбассе. Его слова передает «Интерфакс».
Муженко заявил, что ВСУ усилили контроль над несколькими населенными пунктами на востоке Украины, однако речи о контроле «серой зоны» не идет и украинская армия остается полностью в рамках мминских соглашений (продвижение любой из сторон вперед является нарушением договоренностей — прим. «Ленты.ру»).
«Украинская армия четко соблюдает минские соглашения. Мы выполняем задания в рамках минских договоренностей: огонь открываем только в ответ. Речь идет об усилении контроля над несколькими населенными пунктами», — отметил Муженко.
Однако начальник Генштаба не уточнил, о каких населенных пунктах идет речь.
«Южное, там, Александровка, еще некоторые населенные пункты» — сказал он.
Ранее украинские военные заявили о контроле над всей «серой зоне». Позднее начальник пресс-центра объединенных сил Виталий Саранцев объяснил, что в целом такого понятия как «серая зона» в минских соглашениях не существует и военные улучшили свое тактическое положение вдоль линии соприкосновения, закрепившись в районе определенных населенных пунктов, чтобы обезопасить жизни военнослужащих.
«Серая зона» разделяет территории, подконтрольные самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам и Киеву. Ее обозначили после второго минского соглашения в феврале 2015 года. Зона безопасности предполагает отвод тяжелого вооружения на одинаковое расстояние от линии соприкосновения обеими сторонами.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не раз сообщали о захвате тех или иных позиций в «серой зоне».