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La Dépêche: Россия подсыпет снега горнолыжным курортам Андорры 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Горнолыжные курорты Андорры столкнулись с проблемой нехватки снега, и на помощь им пришла Россия. В итоге, как пишет La Dépêche, снег в Пиренеи везут из Сочи и Сибири в специальных грузовиках, и благодаря этому до самого апреля на горнолыжных трассах Андорры будет отличное катание.
Горнолыжные курорты Андорры Грандвалира и Валлнорд в Пиренеях столкнулись с проблемой нехватки снега. В связи с этим власти договорились с Россией доставить снег из Сочи и Сибири, пишет La Dépêche. И этот снег, отмечает издание, должен гарантировать самое высокое качество горнолыжных трасс до самого конца сезона.
Горнолыжные курорты очень обеспокоены ситуацией, пишет автор статьи. Метеослужбы не прогнозируют снегопады в ближайшее время. И несмотря на все усилия Андорры произвести искусственный снег, потребность в снеге всё же осталась, и этим курортам приходится искать другое срочное решение.
Тем временем новогодние каникулы там в полном разгаре. Поэтому в эти выходные снег приедет в Андорру из Сочи и Сибири в специальных грузовиках с холодильником. Как только он прибудет на место, его поместят в место хранения, благодаря системе, испробованной как раз во время зимней Олимпиады в Сочи, чтобы снега Андорре хватило как минимум до апреля.
Как отметил директор курорта Пал — Аринсал, это соглашение должно позитивно сказаться на отношениях и стать частью стратегии будущего для всего горнолыжного сектора. Тогда как в Андорре ситуация критичная, в Сочи в снегу практически купаются, отмечает автор статьи.
С другой стороны, вся эта операция стоимостью порядка миллиона евро вызывает вопросы у экологов. Везут снег на грузовиках, которые выбрасывают газ в атмосферу, и он отвечает за потепление климата, а оно как раз и приводит к тому, что снегопады становятся реже, пишет La Dépêche.
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Комментарии2
В мире , Статьи , Экология , Андорра , Сочи
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