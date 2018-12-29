La Dépêche: Россия подсыпет снега горнолыжным курортам Андорры

Горнолыжные курорты Андорры столкнулись с проблемой нехватки снега, и на помощь им пришла Россия . В итоге, как пишет La Dépêche, снег в Пиренеи везут из Сочи и Сибири в специальных грузовиках, и благодаря этому до самого апреля на горнолыжных трассах Андорры будет отличное катание.

Горнолыжные курорты Андорры Грандвалира и Валлнорд в Пиренеях столкнулись с проблемой нехватки снега. В связи с этим власти договорились с Россией доставить снег из Сочи и Сибири, пишет La Dépêche. И этот снег, отмечает издание, должен гарантировать самое высокое качество горнолыжных трасс до самого конца сезона.

Горнолыжные курорты очень обеспокоены ситуацией, пишет автор статьи. Метеослужбы не прогнозируют снегопады в ближайшее время. И несмотря на все усилия Андорры произвести искусственный снег, потребность в снеге всё же осталась, и этим курортам приходится искать другое срочное решение.

Тем временем новогодние каникулы там в полном разгаре. Поэтому в эти выходные снег приедет в Андорру из Сочи и Сибири в специальных грузовиках с холодильником. Как только он прибудет на место, его поместят в место хранения, благодаря системе, испробованной как раз во время зимней Олимпиады в Сочи, чтобы снега Андорре хватило как минимум до апреля.

Как отметил директор курорта Пал — Аринсал, это соглашение должно позитивно сказаться на отношениях и стать частью стратегии будущего для всего горнолыжного сектора. Тогда как в Андорре ситуация критичная, в Сочи в снегу практически купаются, отмечает автор статьи.

С другой стороны, вся эта операция стоимостью порядка миллиона евро вызывает вопросы у экологов. Везут снег на грузовиках, которые выбрасывают газ в атмосферу, и он отвечает за потепление климата, а оно как раз и приводит к тому, что снегопады становятся реже, пишет La Dépêche.