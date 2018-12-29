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Юнкер усомнился, что Румыния сможет возглавлять ЕС 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 2 часа назад
Фото: Reuters
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в преддверии предстоящего с 1 января полугодового председательства Румынии в Совете ЕС усомнился в способности властей этой страны возглавлять Евросоюз.
«Я полагаю, что правительство Румынии еще не в полной мере осознало, что означает возглавлять страны ЕС», — заявил Юнкер в интервью немецкой газете Die Welt, передает Deutsche Welle.
По словам Юнкера, Румыния «технически хорошо подготовлена» к председательству в Евросоюзе, но для «осмотрительных действий» Бухаресту требуются умение слышать других и твердая готовность подчинять свои интересы интересам других.
«И здесь у меня имеются некоторые сомнения», — добавил глава Еврокомиссии.
С июля 2018 года Совет ЕС возглавляла Австрия, сменив в порядке ротации Болгарию. Во второй половине 2019 года председателем станет Финляндия, а после нее — Хорватия и Германия (в 2020 году).
В начале этого года Юнкер и его первый заместитель Франс Тиммерманс заявили, что Румыния должна пересмотреть планы проведения судебных реформ.
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Комментарии3
В мире , Европа , Жан-Клод Юнкер , ЕС , Совет Европы , Еврокомиссия , Deutsche Welle , Die Welt , Румыния
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