Юнкер усомнился, что Румыния сможет возглавлять ЕС

«Я полагаю, что правительство Румынии еще не в полной мере осознало, что означает возглавлять страны ЕС», — заявил Юнкер в интервью немецкой газете Die Welt, передает Deutsche Welle.

По словам Юнкера, Румыния «технически хорошо подготовлена» к председательству в Евросоюзе, но для «осмотрительных действий» Бухаресту требуются умение слышать других и твердая готовность подчинять свои интересы интересам других.

«И здесь у меня имеются некоторые сомнения», — добавил глава Еврокомиссии.

С июля 2018 года Совет ЕС возглавляла Австрия, сменив в порядке ротации Болгарию. Во второй половине 2019 года председателем станет Финляндия, а после нее — Хорватия и Германия (в 2020 году).

В начале этого года Юнкер и его первый заместитель Франс Тиммерманс заявили, что Румыния должна пересмотреть планы проведения судебных реформ.