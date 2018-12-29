Конгрессу США представили возможные меры из-за «нарушения» Россией ДРСМД

Соединённые Штаты могут разработать законодательные меры для «военного ответа» России на предполагаемые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. С соответствующим докладом, подготовленным для конгресса, ознакомился RT. В нём американские аналитики вновь бездоказательно обвиняют Москву в нарушении ДРСМД. Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин , таким образом Вашингтон ищет предлог для разрыва стратегического соглашения. Эксперты считают, что ракеты, запрещённые договором, у США давно есть и сейчас страна пытается оправдать свой выход из ДРСМД.

США продолжают подготовку к выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Напомним, ранее о решении разорвать стратегическое соглашение с Россией заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп . В МИД РФ позднее подчеркнули, что процесс выхода Америки из соглашения фактически уже запущен.

В качестве причины разрыва документа, обеспечивающего стратегическую безопасность, Вашингтон называет якобы нарушение ДРСМД со стороны Москвы, однако, как многократно подчёркивали российские официальные лица, никаких доказательств подобным утверждениям американская сторона не представила. Об этом, в частности, заявил президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте 25 октября 2018 года.

Так, российский лидер отметил, что США сами нарушают договор. В качестве примера он привёл размещение в Румынии пусковых установок ПРО Aegis, которые могут быть переформатированы для применения ударных ракет.

Путин добавил, что Соединённые Штаты не приводят доказательств обвинений, которые они предъявляют России.

«При этом, как обычно, никаких доказательств нарушений с нашей стороны не представляется», — сказал президент.

В очередном отчёте о якобы нарушениях Россией ДРСМД, который подготовил исследовательский центр конгресса США, также содержатся голословные обвинения в адрес Москвы. Отметим, что речь идёт об обновлённой версии доклада, которую опубликовали в декабре. Первая редакция документа вышла в 2015 году.

В докладе аналитики рассматривают различные варианты действий по уменьшению угроз национальной безопасности США и их союзников «в связи с появлением у России новой крылатой ракеты», которая якобы нарушает положения ДРСМД. Кроме того, в конгрессе обсуждают законодательные инициативы, позволяющие осуществить «меры военного характера».

Конгресс США также может рассмотреть законодательные инициативы, предусматривающие принятие Соединёнными Штатами ответных мер военного характера, а также мер в поддержку альтернативных дипломатических вариантов», — говорится в отчёте.

В документе подчёркивается, что Вашингтон взвешивает различные варианты действий, направленных на уменьшение угроз.

«Данные варианты включают как меры военного характера (такие как разработка и развёртывание новых крылатых ракет с ядерными боеголовками или новых неядерных средств поражения), так и дипломатические шаги, а также консультации с союзниками США», — отмечается в докладе.

Примечательно, что ранее конгресс одобрил проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по ракетам средней и меньшей дальности, о чём свидетельствует новый военный бюджет США.

«Ракеты средней дальности уже давно готовы у американцев, потому что после небольшой переделки таковыми становятся нынешние так называемые противоракеты, которые используются в системе ПРО. Если их дополняют наземными блоками, они спокойно начинают работать как ракеты средней дальности. При этом количество крылатых ракет средней дальности, которые сейчас у них базируются на самолётах и кораблях, составляет несколько тысяч. Официально эти ракеты не выпадают из договора, а неофициально они совершенно спокойно могут устанавливаться на наземных блоках, которые сейчас размещены в Польше и Румынии для противоракет», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Говоря о нарушении ДРСМД со стороны Вашингтона, Шурыгин напомнил, что Соединённые Штаты отказались предоставлять сведения о своих ракетах-мишенях, которые они используют якобы при испытаниях систем ПРО. Вместе с тем продолжается работа над дронами, которые, по словам эксперта, могут использоваться как средство доставки ядерного оружия.

«Берут Европу в заложники»

Выход из ДРСМД для США означает беспрепятственную разработку новых видов вооружения, ранее запрещённых соглашением. Однако, как отмечается в документе, даже в случае появления у Америки новых ракет средней и меньшей дальности Вашингтону будет крайне трудно найти союзную страну в Европе или Азии, которая бы согласилась разместить такие ракеты на своей территории.

«Многие из союзников США в Европе, вероятно, будут ещё менее склонны поддержать идею развёртывания новых ядерных вооружений, если учесть недавние призывы целого ряда европейских государств к выводу порядка 200 американских ядерных ракет, остающихся на континенте», — говорится в отчёте.

Попытки Соединённых Штатов разместить новые ядерные ракетные комплексы в Европе могут усугубить политические разногласия в ЕС и подорвать единство НАТО , подчёркивают специалисты исследовательского центра конгресса США.

Как полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Вашингтон фактически ставит крест на безопасности европейских стран.

«Когда США говорят о том, что они будут размещать новые наземные ракеты, они фактически берут Западную Европу в заложники… С того момента, как США выходят из ДРСМД, никто больше не гарантирует безопасность тех стран, как это происходило многие годы», — отметил он в беседе с RT.

В октябре немецкие депутаты выдвинули инициативу о принятии на уровне Евросоюза решения о запрете размещения ракет Соединённых Штатов. Однако Брюссель пока не готов гарантировать неразмещение американских ракет на территории стран — членов объединения.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также высказался против размещения в Европе ракет средней дальности с ядерными боеголовками.

При этом 21 декабря Генассамблея ООН не приняла российскую резолюцию по сохранению ДРСМД. В МИД России уверены: резолюция не прошла из-за давления США на другие страны.

«Для официального принятия проекта двумя третями голосов потребовалось бы, чтобы достаточное число союзников и ближайших партнёров США проявило самостоятельность в международных делах и, несмотря на жесточайшее давление Вашингтона, продемонстрировало ответственный подход к сохранению треснувшей по вине США системы механизмов контроля над вооружениями», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Действовать без оглядки»

Кроме того, специалисты исследовательского центра конгресса США отмечают, что выход из ДРСМД может негативно отразиться на безопасности самих Соединённых Штатов и их союзников. При этом в докладе содержится утверждение, что Вашингтон не вкладывал средства в разработку таких ракет.

«В то же время некоторые полагают, что выход из Договора РСМД скорее негативно отразится на безопасности США и их союзников, поскольку Соединённые Штаты до сих пор не определились с намерением самостоятельно разворачивать ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности и не вкладывали средства в разработку таких ракет», — говорится в документе.

Как полагает член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков , подобная риторика свидетельствует о том, что заинтересованные лица в Соединённых Штатах будут добиваться увеличения финансирования оборонной сферы. При этом утверждение, что США не располагают подобными вооружениями, ложно: Россия неоднократно приводила доказательства нарушений Вашингтоном Договора РСМД.

«Неважно, как называется процесс — процесс принуждения к миру или процесс разоружения. Всё это прежде всего мастерские обманные ходы для того, чтобы зарабатывать деньги. И вот это умение постоянно зарабатывать говорит о том, что США на сегодняшний день являются открытой милитаристской страной», — отметил Судаков.

Вместе с тем, по словам Владимира Брутера, США «действуют без оглядки», подвергая риску всю мировую безопасность.