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Американка дала своей дочери умереть от диабета 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Facebook
Женщину из Иллинойса, США, обвинили в непредумышленном убийстве после того, как она якобы не смогла вылечить диабет ее 14-летней дочери в течение пяти лет. Об этом сообщило издание BuzzFeed.
Эмили Икуэ-Роуз Хэмпшир (Emily Ikue-Rose Hampshire) умерла 3 ноября от диабетического кетоацидоза. Ее мать, 39-летняя Эмбер Хэмпшир (Amber Hampshire) сдалась полиции и сейчас находится под арестом.
Диабетический кетоацидоз — это осложнение диабета, которое может быть вызвано отсутствием лечения и часто приводит к летальному исходу. Следователи полагают, что женщина никому не рассказывала о болезни своей дочери, в том числе мужу, который часто ездил в командировки по работе.
О болезни Эмили стало известно в ноябре 2013 года. В больнице Сент-Луиса ей и ее матери сообщили о диабете у девочки и дали подробные инструкции по лечению. Позже девочка попала в больницу с пневмонией, ей диагностировали диабетический кетоацидоз. Врачи назначили лекарства и дополнительные обследования, но Хэмпшир на них не явилась.
Более того, мать девочки скрыла информацию о ее болезни даже от школы, где училась Эмили. Когда сведения о ее диагнозе и медицинском плане лечения поступили в школу, Эмбер Хэмпшир заверила администрацию, что эти данные ложны.
1 ноября этого года у Эмили случился сердечный приступ. Врачи доставили ее в больницу, но спасти девочку не удалось. Она умерла 3 ноября.
Если мать девочки признают виновной, ей грозит от 3 до 14 лет тюрьмы за непредумышленное убийство и от 2 до 10 лет за то, что она подвергла опасности жизнь несовершеннолетней.
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В мире , США
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