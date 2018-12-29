Американка дала своей дочери умереть от диабета

Женщину из Иллинойса, США , обвинили в непредумышленном убийстве после того, как она якобы не смогла вылечить диабет ее 14-летней дочери в течение пяти лет. Об этом сообщило издание BuzzFeed.

Эмили Икуэ-Роуз Хэмпшир (Emily Ikue-Rose Hampshire) умерла 3 ноября от диабетического кетоацидоза. Ее мать, 39-летняя Эмбер Хэмпшир (Amber Hampshire) сдалась полиции и сейчас находится под арестом.

Диабетический кетоацидоз — это осложнение диабета, которое может быть вызвано отсутствием лечения и часто приводит к летальному исходу. Следователи полагают, что женщина никому не рассказывала о болезни своей дочери, в том числе мужу, который часто ездил в командировки по работе.

О болезни Эмили стало известно в ноябре 2013 года. В больнице Сент-Луиса ей и ее матери сообщили о диабете у девочки и дали подробные инструкции по лечению. Позже девочка попала в больницу с пневмонией, ей диагностировали диабетический кетоацидоз. Врачи назначили лекарства и дополнительные обследования, но Хэмпшир на них не явилась.

Более того, мать девочки скрыла информацию о ее болезни даже от школы, где училась Эмили. Когда сведения о ее диагнозе и медицинском плане лечения поступили в школу, Эмбер Хэмпшир заверила администрацию, что эти данные ложны.

1 ноября этого года у Эмили случился сердечный приступ. Врачи доставили ее в больницу, но спасти девочку не удалось. Она умерла 3 ноября.

Если мать девочки признают виновной, ей грозит от 3 до 14 лет тюрьмы за непредумышленное убийство и от 2 до 10 лет за то, что она подвергла опасности жизнь несовершеннолетней.