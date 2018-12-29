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Запрет на въезд мужчин из России на Украину стал бессрочным 

Ридус 23 минуты назад
Фото: © Константин Чергинский/ТАСС
Власти Украины оставили в силе ограничение въезда на Украину мужчинам из России, несмотря на окончание срока действия военного положения в ряде областей страны.
«Ограничения действуют, как и раньше [при военном положении]. В зоне повышенного внимания пограничников — граждане стран из категории риска, в том числе и из РФ», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна.
Когда запрет на въезд мужчин из России на Украину будет снят — пока неизвестно.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива бойцами ФСБ за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины. Членам экипажей задержанных украинских кораблей грозит уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы России. В ответ на это власти Украины ввели в стране военное положение сроком на 30 дней, а также обратились за поддержкой к международному сообществу.
В рамках оборонительных мер на время военного положение власти Украины перебросили к границе с Россией наиболее боеспособные подразделения, а также ввели запрет на въезд мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Само военное положение формально прекратило свое действие 26 декабря.
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Комментарии29
В мире , Политика , Олег Слободян , ФСБ , ИТАР-ТАСС
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