В соцсетях удивились новому наряду Мелании Трамп

Пользователей соцсетей удивил новый пример «феномена синего или белого платья» — вопрос, в штанах жена президента США Мелания Трамп или без.

Pres. Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https://t.co/vQJCmzspqn pic.twitter.com/3jANVwjVHA— ABC News (@ABC) 27 декабря 2018 г. Два дня назад Дональд и Мелания Трамп вернулись в Америку после визита в Ирак Германию . Первая чета США приземлилась на авиабазе Эндрюс в Мэриленде, где их встречали журналисты.

Снятое на месте видео выхода Трампов из самолета в своем твиттере опубликовал и канал ABC . Большая часть комментариев под ним была посвящена внешнему виду Мелании.

«Показалось, что Мелания без штанов, пока не разглядел складки на коленях», — написал один из пользователей.

При этом другие сочли, что штанов на первой леди не было, а была лишь «мини-мини-юбка».

Мелания Трамп была одета в облегающие штаны телесного цвета и укороченное зеленое пальто, а ее глаза были спрятаны за солнцезащитными очками, что удивило некоторых пользователей соцсети, так как самолет Трампов приземлился в Мэриленде в темное время суток.