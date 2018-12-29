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В соцсетях удивились новому наряду Мелании Трамп 

Рамблер + ещё 18 3 часа назад
Пользователей соцсетей удивил новый пример «феномена синего или белого платья» — вопрос, в штанах жена президента США Мелания Трамп или без.
Два дня назад Дональд и Мелания Трамп вернулись в Америку после визита в Ирак и Германию. Первая чета США приземлилась на авиабазе Эндрюс в Мэриленде, где их встречали журналисты.
Снятое на месте видео выхода Трампов из самолета в своем твиттере опубликовал и канал ABC. Большая часть комментариев под ним была посвящена внешнему виду Мелании.
«Показалось, что Мелания без штанов, пока не разглядел складки на коленях», — написал один из пользователей.
При этом другие сочли, что штанов на первой леди не было, а была лишь «мини-мини-юбка».
Мелания Трамп была одета в облегающие штаны телесного цвета и укороченное зеленое пальто, а ее глаза были спрятаны за солнцезащитными очками, что удивило некоторых пользователей соцсети, так как самолет Трампов приземлился в Мэриленде в темное время суток.
Комментарии6
В мире , Видео , США , телеканал АВС
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