Оптическая иллюзия на штанах Мелании Трамп повеселила пользователей

Одежда жены президента США Дональда Трампа Мелании заставила пользователей поверить, что она забыла надеть брюки. Видеозапись выхода из самолета первой леди США и ее супруга появилась в Twitter-аккаунте ABC News.

На опубликованных кадрах видно, что Мелания Трамп одета в короткое зеленое пальто, а ее ноги выглядят голыми. «Кажется, что Мелания проиграла пару раундов в карты на раздевание, пока летела», — принялись шутить интернет-пользователи. «Выглядит, будто она без штанов», — поддержали его другие микроблогеры.

Впоследствии выяснилось, что на ней были надеты обтягивающие телесные брюки, однако из-за темного времени суток и яркого освещения прожекторов они слились с цветом кожи. Из-за этого юзерам показалось, что первая леди забыла надеть брюки. «Мне пришлось три раза пересмотреть видео, чтобы понять, что происходит», — прокомментировал неожиданную оптическую иллюзию пользователь.

Насмешки в соцсетях не прекратились даже тогда, когда пользователи увидели полный образ супруги Трампа. Они сочли, что первая леди напоминает в нем эльфа.

В октябре 2018 года жена президента США попала в центр скандала из-за выбора костюма колонизатора для поездки в Кению в рамках африканского турне. Она надела колониальный шлем, который воспринимается как символ европейского колониализма и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев.

В июне в соцсетях обсуждали надпись на плаще первой леди США. Мелания Трамп приехала в центр защиты детей-иммигрантов в Техасе в зеленом плаще Zara с надписью «Мне все равно, а вам?».