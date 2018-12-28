Британский пунктик на ГРУ

На днях разведка ДНР передала командованию данные о прибытии в Донбасс в зону ООС (операции объединённых сил) группы британских спецназовцев. Подчеркнём, что речь не идёт о военных советниках или инструкторах НАТО , которые и так давным-давно наводнили Украину , в том числе не только полигоны, но и штабы подразделений ВСУ, непосредственно воюющих на передовой. Британские спецназовцы из элитной службы SAS, в отличие от других западных кураторов, приехали на фронт не советы раздавать, а с конкретным заданием. То есть (ещё раз расставим акценты) иностранные спецы в Донбассе, пожалуй, впервые работают не как учителя, а как исполнители.

Так в чём же заключается такое сложное задание, ради которого Западу пришлось задействовать одно из лучших своих подразделений специального назначения? Ответ шокирует своей оригинальностью. По данным донбасской разведки, бойцы SAS прибыли в Донбасс в поисках агентов ГРУ . Да, ни много ни мало.

История Петрова и Боширова, похоже, из локальной комедийной драмы про шпиль и Солсбери перерастает в настоящую эпопею, сериал про ГРУ (причём хоть и чисто британского производства, но зато мирового размаха).

Итак, как это должно выглядеть технически. У спецназовцев из SAS за плечами огромный иракский опыт, где они специализировались в том числе и на вызволении заложников из плена. То есть по факту их забрасывали в тыл к террористам ИГ*, где они отыскивали нужный зиндан и, предварительно обезвредив охрану, выкрадывали особо важных пленных. Аналогичный опыт им предлагают применить и в Донбассе — отправиться в тыл позиций ДНР и ЛНР, только вместо собственных пленных бойцы SAS должны выкрасть российских офицеров ГРУ. Точнее, тех, кого можно за них выдать.

В эту категорию, в наибольшей степени удовлетворяющую «требованиям» Запада, в первую очередь попадают российские добровольцы, многие из которых и до донбасской войны имели определённый боевой опыт (как легендарный комбат «Спарты» Арсен Моторола Павлов, например) или по крайней мере служили в российской армии.

Даже те из них, что уходили на родине в запас сержантами, за четыре года активных боевых действий в ДНР и ЛНР (не забываем про успешные войсковые операции в иловайском, дебальцевском котлах, а также про штурм донецкого аэропорта) теперь носят погоны майоров, подполковников и полковников, что с точки зрения аппетитов Запада делает их приоритетными целями. Именно этих офицеров британской пропаганде будет проще всего выдать за очередных Петрова и Боширова, чтобы таким образом информационно обосновать готовящееся вторжение в Донбасс и убедить немецкое и французское руководство (Макрон и Меркель больше всех сопротивляются эскалации в регионе) в том, что, вопреки минскому процессу, Россия всё-таки является стороной конфликта.

Пока что в Европе в это верят слабо, тем более представители ОБСЕ — миссии европейских наблюдателей — неоднократно заявляли, что российских войск и подразделений регулярной армии МО РФ в зоне конфликта ими не обнаружено, что, конечно же, спутывает все карты уже американским (и британцы в этом смысле действуют с ними заодно) кураторам, чья задача как раз и заключается в максимальном обострении ситуации на подступах к России. СБУ даже уже успели сделать информационный вброс — дескать, готовится большая пресс-конференция, на которой мировой общественности представят задержанных российских диверсантов.

Впрочем, по моим данным (я сейчас как раз в Донбассе), спецназовцам из SAS так и не удалось похитить ни одного офицера с российским гражданством.

Информацию пробивал по нескольким каналам и по всем управлениям народной милиции Луганска и Донецка. Нигде офицеров не пропадало, а если бы это случилось, по внутренним сводкам военных прошло бы обязательно. Итак, кого именно СБУ собирается представить в роли сотрудников ГРУ, пока что остаётся загадкой. Но совершенно очевидно, что Киев готовит какой-то невероятный фейк, потому что привязаться по-серьёзному к этой теме не получилось даже при содействии элитной SAS.

И напоследок ещё один нюанс. Меня часто спрашивают, почему разведданные донбасских силовиков так легко попадают в СМИ. Диванные «гэрэушники» тут начинают расписывать в комментариях желчный скепсис по поводу достоверности подобной информации — мол, настоящие разведданные на то и разведданные, чтобы храниться под грифом «секретно». Хотелось бы ответить диванным коллегам по этому поводу следующее. Разведданные разведданным рознь, но в любом случае главная задача, ради которой они, собственно, добываются — предотвращение угроз, распланированных противником.

В современном мире, где война по большей части идёт в информационном, то есть в публичном пространстве, подобная утечка является исключительно предупредительной, а главное — действенной мерой. Именно таким способом — преданию огласке разведданных — удалось избежать, например, провокации с химическим оружием на Мариупольском направлении. Информация о том, что пару недель назад туда завезли бочки с химикатами, действительно подтверждалась целой цепью источников и агентурой на украинской стороне. Однако благодаря своевременному заявлению донецких военных сам смысл провокации потерял актуальность. Подобным способом боролись против провокаций «Белых касок» в Сирии — и, надо сказать, достаточно эффективно.

Теперь западные кураторы ВСУ действительно испытывают определённый дефицит в креативе, ведь на их информационные вбросы наконец-то нашлись адекватные контрмеры. И теперь чисто британский пунктик на «происках ГРУ» у нормальных, здоровых людей ничего, кроме улыбки, не вызывает.

* «Исламское государство» ( ИГ ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.