Лукашенко обошел стороной интеграцию с Россией в новогоднем обращении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время новогоднего обращения призвал граждан страны укреплять свою государственность и не упомянул о возможности более тесной интеграции с Россией . Речь белорусского лидера опубликована на его официальном сайте.

«Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости и именно такой сохранить страну для детей и внуков. Уходящий год помог нам особенно прочувствовать связь с родной землей», — заявил Лукашенко. Он также выразил благодарность всем, кто создал суверенное и независимое государство на белорусской земле и «продолжает творить его настоящее».

30 декабря Лукашенко написал новогоднее поздравление российскому коллеге Владимиру Путину , где отметил, что союз белорусского и русского народов состоялся. Он выразил надежду, что развитие двусторонних отношений в рамках Союзного государства продолжится в следующем году

В конце декабря глава белорусского государства указал, что Москва является ключевым партнером для Минска. В то же время от отметил, что для России термин братское государство стал неприемлем. «Что же, будем партнерами», — заключил он.