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В Германии задумались о прекращении «мужской дружбы» с Россией 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Берлину необходимо более трезво и критично подходить к отношениям с Россией, заявил представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в комитете по международным делам в бундестаге Нильс Шмидт. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Sputnik.
45-летний политик сказал, что СДПГ впредь будет занимать более жесткую позицию по вопросу отношений с Москвой: «Раньше отношения с Россией со стороны социал-демократов строились в таком ключе: лидеры вечером проводили несколько часов с [президентом России Владимиром] Путиным, а потом что-то двигалось в желаемом направлении». По его мнению, такой подход доказал свою неправильность.
Представитель СДПГ также считает, что политика, основанная на такой российско-германской «мужской дружбе», должна прекратить существование. Под «друзьями Путина» политик имел в виду бывшего канцлера Герхарда Шрёдера, и бывших глав МИД Франка-Вальтера Штайнмайера и Габриэля Зигмара.
Шмид также отметил, что подход его однопартийцев к отношениям с Россией объясняется разницей поколений. В частности, видение его сверстников сформировала перестройка под руководством бывшего советского лидера Михаила Горбачева, а не Восточная политика (политика руководства ФРГ по сближению с ГДР и с социалистическими государствами Восточной Европы в период холодной войны — прим. «Ленты.ру»).
Нильс Шмид в молодости дважды становился студентом по обмену в украинской Полтаве во время проведения политики перестройки, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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В мире , Франк-Вальтер Штайнмайер , Зигмар Габриэль , Михаил Горбачев , Герхард Шредер , Бундестаг , МИД , Комитет госдумы по международным делам , ИА Sputnik , Lenta.ru , Германия , Москва
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