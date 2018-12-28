Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Болтон посетит Турцию и Израиль, где обсудит продолжение борьбы с ИГ* 

РИА Новости + ещё 28 28 декабря 2018
Фото: Reuters
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что в ходе визита в Турцию и Израиль в январе обсудит борьбу с группировкой ИГ* после вывода американских войск из Сирии.
"С нетерпением жду визитов в Израиль и Турцию в январе. Мы обсудим нашу дальнейшую работу по противостоянию вызовам в сфере безопасности, которые стоят перед союзниками и партнерами в регионе, включая следующий этап борьбы с ИГ*, когда США начнут выводить войска из Сирии", — написал Болтон в Twitter.
Президент США Дональд Трамп в середине декабря заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.
США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны, которые считают такие действия оккупацией. В стране насчитывалось около двух тысяч американских военных, которые вместе с СДС контролировали территории на востоке и северо-востоке, богатые природными ресурсами.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Последние новости
"Учись, Сеня": украинцы оценили заграждение в Крыму Володин ответил на требования Макрона и Меркель Запад "в шоке" от того, что недооценил возможности России. Мнение
Комментарии
В мире , Войска , Джон Болтон , Дональд Трамп , Администрация США , Израиль , Сирия , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин поздравил не всех563
Как там наши Курилы? Абэ едет в Москву157
«Белая вдова» готовит теракты по всему миру172
«МЕГА Химки» эвакуируют из-за угрозы взрыва
Попутчиком пропавшей женщины был беглец психбольницы116
Видео
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
02:53
Попутчиком пропавшей женщины был беглец психбольницы
Происшествия
00:51
Над военной базой заметили НЛО
Наука и техника Статьи
08:49
Лавров пригрозил Европе на случай появления там ракет США
Политика
03:57
Как там наши Курилы? Абэ едет в Москву
В мире Статьи
02:55
«Белая вдова» готовит теракты по всему миру
В мире Ближний Восток
04:09
Самбурская оказалась в центре семейного скандала
Шоу-бизнес
02:53
Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar уехал на Клязьму
Происшествия
03:44
На Украине определили нового президента
Украина В мире
01:03
Лавров рассказал о переговорах Путина и Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение