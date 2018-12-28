Болтон посетит Турцию и Израиль, где обсудит продолжение борьбы с ИГ*

"С нетерпением жду визитов в Израиль и Турцию в январе. Мы обсудим нашу дальнейшую работу по противостоянию вызовам в сфере безопасности, которые стоят перед союзниками и партнерами в регионе, включая следующий этап борьбы с ИГ*, когда США начнут выводить войска из Сирии", — написал Болтон в Twitter.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны, которые считают такие действия оккупацией. В стране насчитывалось около двух тысяч американских военных, которые вместе с СДС контролировали территории на востоке и северо-востоке, богатые природными ресурсами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.