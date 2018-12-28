Главные события пятницы

Меркель и Макрон выдвинули требование России

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России освободить арестованных украинских моряков. Заявление опубликовано на сайте немецкого правительства.

Москва и Лондон сделали первый шаг к примирению

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил , что Москва и Лондон договорились восстановить численность дипломатов, высланных обеими странами из-за «дела Скрипалей».

ФСБ объяснил забор на границе с Украиной

Строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма обусловлено рядом угроз, в том числе попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп со стороны сопредельного государства.

Названа главная ошибка Порошенко

Ведущий «Первого канала» прокомментировал скандал на корпоративе

Ведущий Первого канала Артем Шейнин назвал своих критиков «хомячками» и «барсучками». Об этом он написал в своем фейсбуке.

В Кремле дали ответ на угрозу изоляции российского спорта

Путин одобрил контроль снятия наличных с карт

Снятие наличных денег с карт зарубежных банков в России будет контролироваться. Соответствующий закон был подписан президентом страны Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

России грозит разительный кризис

Центральный Банк России опубликовал прогноз об инфляции и ценах на будущий год. Она прогнозируется на уровне 5–5,5%. Причиной роста станет повышение НДС и произошедшее в 2018 году ослабление рубля. Несмотря на слова президента Владимира Путина о том, что «сохраняется приемлемая инфляция», россияне обеспокоены возможным резким ростом цен.

Порошенко вступил в опасную связь с Зеленским