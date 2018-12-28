Меркель и Макрон выдвинули требование России
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России освободить арестованных украинских моряков. Заявление опубликовано на сайте немецкого правительства.
Москва и Лондон сделали первый шаг к примирению
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва и Лондон договорились восстановить численность дипломатов, высланных обеими странами из-за «дела Скрипалей».
ФСБ объяснил забор на границе с Украиной
Строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма обусловлено рядом угроз, в том числе попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп со стороны сопредельного государства.
Названа главная ошибка Порошенко
Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин в эфире телеканала «Наш» рассказал, почему сокращается электорат Петра Порошенко.
Ведущий «Первого канала» прокомментировал скандал на корпоративе
Ведущий Первого канала Артем Шейнин назвал своих критиков «хомячками» и «барсучками». Об этом он написал в своем фейсбуке.
В Кремле дали ответ на угрозу изоляции российского спорта
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса к Владимиру Путину, в котором он призвал выполнить требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), чтобы не допустить изоляции российского спорта.
Путин одобрил контроль снятия наличных с карт
Снятие наличных денег с карт зарубежных банков в России будет контролироваться. Соответствующий закон был подписан президентом страны Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.
России грозит разительный кризис
Центральный Банк России опубликовал прогноз об инфляции и ценах на будущий год. Она прогнозируется на уровне 5–5,5%. Причиной роста станет повышение НДС и произошедшее в 2018 году ослабление рубля. Несмотря на слова президента Владимира Путина о том, что «сохраняется приемлемая инфляция», россияне обеспокоены возможным резким ростом цен.
Порошенко вступил в опасную связь с Зеленским
Актер Владимир Зеленский не может быть серьезным кандидатом на выборах президента Украины. По мнению политолога Дмитрия Корнейчука, комик, несмотря на его критику нынешнего режима, — подставной кандидат, который играет в пользу президента Незалежной Петра Порошенко.