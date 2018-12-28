В МИД Великобритании опровергли достижение договоренностей с Россией относительно восстановления состава дипмиссий. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«В нашей позиции относительно российского дипломатического присутствия в Великобритании не произошло никаких изменений, включая меры, принятые после Солсбери. Укомплектование персоналом наших соответствующих миссий происходит в рамках этих ограничений», — говорится в заявлении британского форин-офиса.
Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил о достижении принципиальной договоренности с Лондоном о восстановлении составов дипмиссий в двух столицах с января 2019 года. По его словам, будет восстановлена «по крайней мере половина посольства».
В марте 2018 ода Великобритания выслала 23 российских дипломата в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.