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Британия опровергла восстановление отношений с Россией 

Рамблер 2 часа назад
В МИД Великобритании опровергли достижение договоренностей с Россией относительно восстановления состава дипмиссий. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«В нашей позиции относительно российского дипломатического присутствия в Великобритании не произошло никаких изменений, включая меры, принятые после Солсбери. Укомплектование персоналом наших соответствующих миссий происходит в рамках этих ограничений», — говорится в заявлении британского форин-офиса.
Москва и Лондон сделали первый шаг к примирению
Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил о достижении принципиальной договоренности с Лондоном о восстановлении составов дипмиссий в двух столицах с января 2019 года. По его словам, будет восстановлена «по крайней мере половина посольства».
В марте 2018 ода Великобритания выслала 23 российских дипломата в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
В мире , Видео , Европа , Политика , Александр Яковенко , Сергей Скрипаль , МИД , Великобритания
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